Beşiktaş'ta yabancı rüzgarı!

Beşiktaş'ta bu sezon yabancı futbolcuların sergilediği performans dikkat çekiyor.



Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maç Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen siyah-beyazlılar 8 hafta geride kalırken 7 kez sahaya çıktı. 1 maç eksiği bulunan siyah beyazlılar rakip filelere 12 gol bırakırken yabancı futbolcuların gol yükünü çekmesi dikkat çekiyor.



Bu 12 golün 11'ini yabancı futbolcular kaydederken, Rafa Silva rakip fileleri 5 kez sarsarak takımdaki en skorer isim olmayı başardı.

Portekizli oyuncuyu 3 golle Tammy Abraham takip ederken, El Bilal Toure, Cerny ve Jota Silva da birer gol kaydetti.Siyah-beyazlılarda Süper Lig'de gol sevinci yaşayan tek yerli futbolcu ise Cengiz Ünder oldu. Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Cengiz, Başakşehir mücadelesinde bulduğu golle siyah-beyazlılarda ilk golünü kaydetti.Yeni transferlerden Orkun Kökçü ise yaptığı iki asistle bu alandaki en skorer isim oldu. Milli oyuncu cezası nedeniyle de bir maç kaçırdı.