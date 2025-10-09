09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Beşiktaş'ta yabancı rüzgarı!

Bu sezon rakip filelere 12 gol bırakan Beşiktaş'ta gollerin 11'i yabancılardan geldi.

Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yabancı rüzgarı!
Beşiktaş'ta bu sezon yabancı futbolcuların sergilediği performans dikkat çekiyor. 

Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maç Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen siyah-beyazlılar 8 hafta geride kalırken 7 kez sahaya çıktı. 1 maç eksiği bulunan siyah beyazlılar rakip filelere 12 gol bırakırken yabancı futbolcuların gol yükünü çekmesi dikkat çekiyor.

Bu 12 golün 11'ini yabancı futbolcular kaydederken, Rafa Silva rakip fileleri 5 kez sarsarak takımdaki en skorer isim olmayı başardı.



TEK YERLİ İSİM OLDU

Portekizli oyuncuyu 3 golle Tammy Abraham takip ederken, El Bilal Toure, Cerny ve Jota Silva da birer gol kaydetti.

Siyah-beyazlılarda Süper Lig'de gol sevinci yaşayan tek yerli futbolcu ise Cengiz Ünder oldu. Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Cengiz, Başakşehir mücadelesinde bulduğu golle siyah-beyazlılarda ilk golünü kaydetti.

Yeni transferlerden Orkun Kökçü ise yaptığı iki asistle bu alandaki en skorer isim oldu. Milli oyuncu cezası nedeniyle de bir maç kaçırdı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
