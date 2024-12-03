Beşiktaş'ta UEFA tehlikesi: 50 milyon euroluk kriz!

Hasan Arat'ın görevini bırakması, futbol takımındaki başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un gönderilmesinden sonra ödenmesi gereken 50 milyon euroluk bir durum daha ortaya çıktı.



Siyah-beyazlı kulüpte bir dönem Genel Menajerlik yapan Sinan Engin, yorumculuk yaptığı TV kanalında başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Engin, "Ocak ayına kadar Beşiktaş'ın 50 milyon Euro'ya yakın ödemesi var. Hüseyin Yücel, 'Ben ne yapacağım, nasıl ödeyeceğim? Bizim önümüze bomba atıldı' deyip kara kara düşünüyor" ifadelerini kullandı.





Beşiktaş yönetimi, UEFA FFP kriterlerini yerine getirmek için Ocak ayına kadar 50 milyon Euro'yu ödemek zorunda...



Futbolcu maaşlarının da içinde bulunduğu ödemenin yapılmaması durumunda UEFA'dan ceza gelmesi muhtemel. Beşiktaş, benzer krizden dolayı 2013 yılında Avrupa kupalarından men edilmişti.



Beşiktaş 'ta bir kaos bitmeden yeni krizler patlak veriyor.