Beşiktaş'ta üç ismin testi negatife döndü

Beşiktaş'ta daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal ve Oğuzhan Özyakup'un testleri negatife döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta üç ismin testi negatife döndü
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11 Ocak 2022 16:15
Son dönemde art arda çıkan koronavirüs vakalarıyla sarsılan Beşiktaş'a üç futbolcusundan iyi haber geldi.

Siyah-beyazlılarda, daha önce testleri pozitif çıkan Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal ve Oğuzhan Özyakup'un testleri negatife döndü.

Pjanic, hastalığı nedeniyle Rize deplasmanında forma giyemedi. Ghezzal ve Oğuzhan ise Süper Kupa'daki Antalyaspor ve ligdeki Çaykur Rizespor maçlarında formalarından uzak kaldı.

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