Beşiktaş'ta Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurulu açıklaması

Beşiktaş Kulübü, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada 4 Mayıs 2024 tarihinde Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gerçekleştirileceğini açıkladı.
Açıklamada, Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, 4 Mayıs'ta çoğunluğun sağlanamaması durumunda 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Sporun ve sporda doğru örgütlenme gerekliliğinin yeni boyut kazandığı bu dönemde kulübümüzün ihtiyacı olan yeni tüzük geniş katılımlı bir ekibin uzun ve detaylı yapılan çalışmaları sonucunda tamamlanmıştır. Genel kurulun onayına sunulacak yeni tüzük ile kulübümüzün tüzel kişiliği güçlendirilerek, organizasyon şemasının kurumsal işleyişi çağın gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir."
Açıklamada, Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, 4 Mayıs'ta çoğunluğun sağlanamaması durumunda 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Sporun ve sporda doğru örgütlenme gerekliliğinin yeni boyut kazandığı bu dönemde kulübümüzün ihtiyacı olan yeni tüzük geniş katılımlı bir ekibin uzun ve detaylı yapılan çalışmaları sonucunda tamamlanmıştır. Genel kurulun onayına sunulacak yeni tüzük ile kulübümüzün tüzel kişiliği güçlendirilerek, organizasyon şemasının kurumsal işleyişi çağın gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir."
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