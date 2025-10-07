Beşiktaş'ta Taylan Bulut'a şans doğdu!

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde sarı kart gören Gökhan Sazdağı, cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı ekipte sağ bek için gözler genç oyuncu Taylan Bulut'a çevrildi.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, milli aranın ardından oynanacak Gençlerbirliği maçında 19 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de şans vermeyi planladığı öğrenildi.



5 DAKİKA FORMA GİYDİ



Sezon başında Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Taylan Bulut, şu ana kadar ligde sadece Eyüpspor karşılaşmasında beş dakika forma giyebildi.



Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarında yedek kulübesinde oturan genç oyuncu, Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarında ise 21 kişilik kadroda yer almadı.