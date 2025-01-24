Beşiktaş'ta Solskajer'in UEFA görevi zaferi getirdi!

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın turnuvanın favorilerinden Athletic Bilbao'yu sahasında 4-1 yenerek tarihi bir sonuç aldı. Hem Avrupa Ligi'nde iddiasını güçlendiren hem de Dolmabahçe'de unutulmaz bir zafer alan siyah-beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer çok kısa sürede takımına büyük enerji kattı.
Sadece 3 gün gibi bir süre takımla çalışabilen Norveçli hoca, buna karşın dersine çok iyi çalışması ve Beşiktaş'ı yakından tanıması sayesinde zoru kolaya çevirdi.
Ocak 2023-Aralık 2024 tarihleri arasında UEFA'da maç analisti ve teknik gözlemci olarak görev yapan Ole Gunnar Solskjaer, UEFA'nın önemli turnuvalarında bizzat bulundu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve EURO 2024'te görev alan Solskjaer, hem Beşiktaş hem de Türk takımlarına aşinaydı. UEFA'daki organizasyonları ve maçları yakından izleyen 51 yaşındaki çalıştırıcı, analiz başarısını ilk maçında kullandı, takımındaki birçok futbolcuyu tanıyordu.
EKİP BAŞARISI
Beşiktaş'taki dönemine çok iyi başlayan Ole Gunnar Solskjaer, teknik kadroda çok iyi tanıdığı Erling Moe ve Richard Hartis'le beraber görev yapıyor. Norveçli teknik adam, Molde ve Manchester United'da çalıştığı yardımcı antrenörleriyle Beşiktaş'a geldi.
ÖNEMLİ HOCALARLA ÇALIŞTI
UEFA'da 1.5 sene görev yapan Ole Gunnar Solskjaer birçok ünlü teknik direktörle beraber çalıştı. Norveçli antrenör özellikle EURO 2024 esnasında Fabio Capello, David Moyes, Rafael Benitez gibi deneyimli isimlerle aynı görevde bulundu.
UEFA'NIN SİTESİNE ANALİZ
Ole Gunnar Solskjaer, UEFA için görev yaptığı döneminde UEFA'nın resmi internet sitesine birçok analiz yazısı paylaştı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki birçok maçı takip eden ve analizini yapan Norveçli teknik adam, Avrupa futboluna çok hakim. Solskjaer, Manchester United'da da 2020-21 sezonunda Avrupa Ligi'nde finale çıkmıştı.
Sadece 3 gün gibi bir süre takımla çalışabilen Norveçli hoca, buna karşın dersine çok iyi çalışması ve Beşiktaş'ı yakından tanıması sayesinde zoru kolaya çevirdi.
Ocak 2023-Aralık 2024 tarihleri arasında UEFA'da maç analisti ve teknik gözlemci olarak görev yapan Ole Gunnar Solskjaer, UEFA'nın önemli turnuvalarında bizzat bulundu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve EURO 2024'te görev alan Solskjaer, hem Beşiktaş hem de Türk takımlarına aşinaydı. UEFA'daki organizasyonları ve maçları yakından izleyen 51 yaşındaki çalıştırıcı, analiz başarısını ilk maçında kullandı, takımındaki birçok futbolcuyu tanıyordu.
EKİP BAŞARISI
Beşiktaş'taki dönemine çok iyi başlayan Ole Gunnar Solskjaer, teknik kadroda çok iyi tanıdığı Erling Moe ve Richard Hartis'le beraber görev yapıyor. Norveçli teknik adam, Molde ve Manchester United'da çalıştığı yardımcı antrenörleriyle Beşiktaş'a geldi.
ÖNEMLİ HOCALARLA ÇALIŞTI
UEFA'da 1.5 sene görev yapan Ole Gunnar Solskjaer birçok ünlü teknik direktörle beraber çalıştı. Norveçli antrenör özellikle EURO 2024 esnasında Fabio Capello, David Moyes, Rafael Benitez gibi deneyimli isimlerle aynı görevde bulundu.
UEFA'NIN SİTESİNE ANALİZ
Ole Gunnar Solskjaer, UEFA için görev yaptığı döneminde UEFA'nın resmi internet sitesine birçok analiz yazısı paylaştı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki birçok maçı takip eden ve analizini yapan Norveçli teknik adam, Avrupa futboluna çok hakim. Solskjaer, Manchester United'da da 2020-21 sezonunda Avrupa Ligi'nde finale çıkmıştı.