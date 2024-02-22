Beşiktaş'ta sıradaki hedef İstanbulspor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Süper Lig'de haftayı 2-0'lık Konyaspor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, Pazar günü karşı karşıya gelecekleri İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Fernando Santos, Pazar günkü maçı da kayıpsız geçip serilerini sürdürmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sıradaki hedef İstanbulspor!
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22 Şubat 2024 12:23
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına dün başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maç ve ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Dizinde ağrıları bulunan Arthur Masuaku, tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıç ise antrenmana katılmadı. Siyah-Beyazlılar, bugün yapacağı idmanla İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek. Teknik direktör Fernando Santos, pazar günkü maçı da kayıpsız geçip Konyaspor zaferi sonrasında serilerine devam etmeyi hedefliyor. 

 
 

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