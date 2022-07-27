Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Serdar Saatçı ile ilgili belirsizlik son buldu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanına giden Saatçı ile ilgili karar verildi.Avusturya kampında, Viktoria Plzen ile yapılan hazırlık maçında, 72. dakikada oyuna giren Serdar, 84. dakikada Teknik Direktör Valerian İsmael tarafından oyundan alındı. Hocasının bu kararını sindiremeyen genç futbolcu ise doğrudan soyunma odasına gitti. Bunun üzerine İsmael, Serdar'ı kadro dışı bıraktı. Takım, ikinci etap kamp çalışması için yeniden yurt dışına giderken, Serdar Saatçı da İstanbul'da idmanlarına devam ediyordu. Siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi Altan Akdil'in öncülüğünde, Başkan Ahmet Nur Çebi'den randevu alan Serdar, önceki gün Akdil ve eniştesi Hüseyin Bey ile birlikte kulübe gitti. Burada Başkan Çebi ile buluşan genç futbolcu, pişmanlığını dile getirip özür diledi.19 yaşındaki futbolcunun hatasından dönmesi sevindirirken, siyah-beyazlı yönetimden teklif geldi. Beşiktaş Kulübü, Serdar Saatçı'ya 5 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Genç futbolcu bu teklifi kabul etmesi halinde affedilecek. Serdar Saatçı sözleşme teklifini kabul etmezse, kadro dışı durumu devam edecek.