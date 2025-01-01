Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın tek bir isteği var!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye'de futbolcularla bir araya geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın tek bir isteği var!
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01 Ocak 2025 12:15

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, ilk iş olarak soluğu Ümraniye'de aldı. Adalı, oyunculara yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi. 

"BEYAZ BİR SAYFA AÇMAK"

Bu yolda herkesin bir özveri göstermesi gerektiğini söyleyen Adalı, "Maç kaybedebilirsiniz. Futbolun içinde kaybetmek de var. Ama Beşiktaş ruhunu hiç bırakmayıp, mücadele etmek zorundasınız. Ancak birlikte ayağa kalkabiliriz. İçimizde kalanlar da olacak gidenler de olacak. Her şeyden önce burası Beşiktaş, burada kişiler değil asıl olan kulüptür Her şeyden önce en büyük isteğimiz kulüp içerisinde beyaz bir sayfa açmak. Bu beyaz sayfayı doldurmak da bizim elimizde." dedi.

YÖNETİCİ GÖTÜRMEDİ

Başkan Adalı'nın yaptığı görüşme ile ilgili olarak ilginç bir detay da gözlerden kaçmadı. Adalı'nın yanında, herhangi bir yönetici bulunmadı. Başkan Adalı'nın, oyuncularla görüşerek onları motive etmek istediği gelen haberler arasında yer aldı.

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