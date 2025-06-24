Beşiktaş'ta scout şefi Graf'tan 2 öneri: Gallo ve Baah

Yeni sezon için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde süren Beşiktaş, iki oyuncuyu gündemine aldı. Scout şefi Eduard Graf'ın önerisiyle siyah-beyazlılar, Lecce forması giyen sol bek Antonino Gallo ve Genk'te oynayan sol kanat oyuncusu Christopher Bonsu Baah ile ilgileniyor.
TEMASLAR HAZIRLANIYOR
Beşiktaş yönetiminin, Gallo ve Baah için ilgili kulüpleriyle temasa geçeceği belirtildi.
Antonino Gallo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi düşünen Beşiktaş, Baah için ise kiralama seçeneği üstünde duruyor.
GALLO'NUN PERFORMANSI VE KARİYERİ
Kariyerine Palermo alt yapısında başlayan Gallo, Palermo'da A takıma yükseldikten sonra Lecce'ye transfer oldu.Lecce tarafından gönderildiği Francavilla'da 1 yılı kiralık geçiren sol bek, 5 yıldır takımın değişmez oyuncusu konumunda. 2024-2025 sezonunda Lecce formasıyla 33 maçta görev alan Gallo, sadece 3 asistlik performans gösterdi.
BAAH'IN PERFORMANSI VE KARİYERİ
Baah ise kariyerine Gana ekibi Shooting Star'da başladı. Norveç ekibi Sarpsborg tarafından keşfedilen 20 yaşındaki Baah, yarım sezon sonra Genk tarafından 5.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Baah, 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
TEMASLAR HAZIRLANIYOR
Beşiktaş yönetiminin, Gallo ve Baah için ilgili kulüpleriyle temasa geçeceği belirtildi.
Antonino Gallo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi düşünen Beşiktaş, Baah için ise kiralama seçeneği üstünde duruyor.
GALLO'NUN PERFORMANSI VE KARİYERİ
Kariyerine Palermo alt yapısında başlayan Gallo, Palermo'da A takıma yükseldikten sonra Lecce'ye transfer oldu.Lecce tarafından gönderildiği Francavilla'da 1 yılı kiralık geçiren sol bek, 5 yıldır takımın değişmez oyuncusu konumunda. 2024-2025 sezonunda Lecce formasıyla 33 maçta görev alan Gallo, sadece 3 asistlik performans gösterdi.
BAAH'IN PERFORMANSI VE KARİYERİ
Baah ise kariyerine Gana ekibi Shooting Star'da başladı. Norveç ekibi Sarpsborg tarafından keşfedilen 20 yaşındaki Baah, yarım sezon sonra Genk tarafından 5.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Baah, 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
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