Beşiktaş'ta savunma düştü hücum sustu!

Üst üste yenilgiler alan Beşiktaş'ta sıkıntılar gün yüzüne çıktı. Son 4 maçta 78 şut çektiren siyah-beyazlılar, 49 şutla cevap verebildi. Ligde ilk 8 karşılaşmada 5 gol yerken son 2 sınavda bu sayıya ulaştı. Sakatlığı süren Milot Rashica olmadan kanatlar durdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta savunma düştü hücum sustu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2024 10:15
Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Kazandığı maçları da zorlanarak alan siyah-beyazlılarda Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetleri hayal kırıklığı yarattı ve liderle fark 8'e çıktı.

Son dönemde hücumda etkinliği azalan siyah-beyazlıların savunmasında da sıkıntılar göze çarpıyor. Lig ve Avrupa'da oynadığı son 4 maçta rakiplerine 78 şut şansı tanıyan Beşiktaş, sadece 49 şutla karşılık verdi. Rakip, Beşiktaş'ın ceza sahası içerisinde 138 kez topla buluşurken, siyah-beyazlılar ise 95 kez topla oynayabildi. Ligde ilk 8 haftada 5 gol yenirken, aynı golü sadece son 2 maçta ağlarında gördü.

3 GOL DE SOLDAKİ MASUAKU'NUN BÖLGESİNDEN

Kasımpaşa maçında başta Arthur Masuaku olmak üzere savunmanın hataları çileden çıkarırken Beşiktaş, acı tabloyla yüzleşmek zorunda kaldı. Demokratik Kongolu futbolcu, Ernest Muçi'nin attığı golde asisti yapan isim olsa da yenilen 3 golün de kendi bölgesinden gelmesi sonucu tepkilere maruz kaldı.

SAKATLIĞI UZADI, EKSİKLİĞİ DENGELERİ BOZDU

Milot Rashica, milli aradan bu yana bir türlü iyileşemedi. 2 hafta süreceği düşünülen sakatlığında 3'üncü haftaya gelindi. Kosovalı futbolcunun yokluğunda kanatlar işlemedi. Sakatlanana kadar takımın en çok kilit pas atan, en fazla asist beklentisi ve şans yaratan oyuncusu olan Rashica'nın eksikliği dengeleri bozdu. Takım savunması da sekteye uğrarken, özellikle kanatların sürekli değişmesi oyun planlarını altüst etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery