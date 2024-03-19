Beşiktaş'ta savunma alarmı!

Beşiktaş'ta yapılan transferlere rağmen defansın göbeğinde bir türlü istikrar yakalanamadı. Son oynanan Antalyaspor maçında stoperde Joe Worrall ve Omar Colley görev aldı. Beşiktaş yine de gol yiyip mağlup olmaktan kurtulamazken bu sezon defansta görev alan bir çok isme rağmen başarı sağlanamadı.
Beşiktaş'ta stoper bölgesinde Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Daniel Amartey, Joe Worrall, Necip Uysal ve Bahtiyar Zaynutdinov görev aldı. Emrecan Uzunhan ise uzun süredir sakatlığı bulunan isimlerdendi. Javi Montero ise Portekiz ekibi Arouca'ya kiralanmıştı. Ancak Siyah-Beyazlılar, stoperdeki alternatif bolluğuna rağmen defansın göbeğinde sınıfta kaldı.
ADIMLAR ATILMASI BEKLENİYOR
Beşiktaş bu sezon ligde 30 maçta 36 gol yerken sadece 14 maçta kalesini gole kapatabildi. Teknik ekibin milli arada savunmadaki problemi çözmek için de adımlar atması bekleniyor.
Beşiktaş'ta stoper bölgesinde Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Daniel Amartey, Joe Worrall, Necip Uysal ve Bahtiyar Zaynutdinov görev aldı. Emrecan Uzunhan ise uzun süredir sakatlığı bulunan isimlerdendi. Javi Montero ise Portekiz ekibi Arouca'ya kiralanmıştı. Ancak Siyah-Beyazlılar, stoperdeki alternatif bolluğuna rağmen defansın göbeğinde sınıfta kaldı.
ADIMLAR ATILMASI BEKLENİYOR
Beşiktaş bu sezon ligde 30 maçta 36 gol yerken sadece 14 maçta kalesini gole kapatabildi. Teknik ekibin milli arada savunmadaki problemi çözmek için de adımlar atması bekleniyor.