Beşiktaş'ta savunma alarmı!

Beşiktaş'ta teknik ekip, savunmadaki zaafiyeti milli arada çözmek için düğmeye bastı. Stoper hattında kadroda birçok isim bulunmasına rağmen istikrarı bir türlü yakalayamayan takımda yeni bir savunma hattı oluşturulup kalan haftalarda bu isimler kullanılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta savunma alarmı!
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19 Mart 2024 08:08
Beşiktaş'ta yapılan transferlere rağmen defansın göbeğinde bir türlü istikrar yakalanamadı. Son oynanan Antalyaspor maçında stoperde Joe Worrall ve Omar Colley görev aldı. Beşiktaş yine de gol yiyip mağlup olmaktan kurtulamazken bu sezon defansta görev alan bir çok isme rağmen başarı sağlanamadı.

Beşiktaş'ta stoper bölgesinde Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Daniel Amartey, Joe Worrall, Necip Uysal ve Bahtiyar Zaynutdinov görev aldı. Emrecan Uzunhan ise uzun süredir sakatlığı bulunan isimlerdendi. Javi Montero ise Portekiz ekibi Arouca'ya kiralanmıştı. Ancak Siyah-Beyazlılar, stoperdeki alternatif bolluğuna rağmen defansın göbeğinde sınıfta kaldı.

ADIMLAR ATILMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş bu sezon ligde 30 maçta 36 gol yerken sadece 14 maçta kalesini gole kapatabildi. Teknik ekibin milli arada savunmadaki problemi çözmek için de adımlar atması bekleniyor.   

 
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