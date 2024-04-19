Beşiktaş'ta sakatlık: Devam edemedi

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşandı.
Siyah beyazlı takımda Serkan Emrecan Terzi, 44. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
Genç futbolcunun yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe derbisi öncesi Jonas Svensson da sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.
Siyah beyazlı takımda Serkan Emrecan Terzi, 44. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
Genç futbolcunun yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe derbisi öncesi Jonas Svensson da sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.
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