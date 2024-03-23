Beşiktaş'ta rota yeniden Carvalho!

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna katmak istediği William Carvalho için yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Real Betis'ten ayrılması beklenen Carvalho'ya için senelik 2 milyon euro'dan iki senelik imza attırmayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta rota yeniden Carvalho!
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23 Mart 2024 12:04
Beşiktaş için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

İspanyol basınının haberine göre; Real Betis forması giyen William Carvalho, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

SENELİK 2 MİLYON EURO TEKLİF

Haberde, Portekizli orta saha oyuncusunun ara transferde Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu ancak kulübü Betis'in Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmediği ifade edildi. Ancak İspanyol kulübünün gözden çıkarılan 31 yaşındaki Portekizli yıldızın ayrılmasına izin vereceği ve Beşiktaş'ın da Carvalho için senelik 2 milyon euro'dan iki senelik imza attırmayı hedeflediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Betis ile 24 maça çıkan Carvalho, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

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