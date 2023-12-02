Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'dan takıma uyarı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu maçında sahasında ağırladığı Club Brugge'e 5-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, gerçekleştirdiği konuşmayla oyuncularına uyarılarda bulundu.
"HERKES KAFASINI DİK TUTSUN"
Tecrübeli hoca, oyuncularıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Herkes kafasını dik tutsun. Beşiktaş forması ağırlığına yakışmayan bir skor aldık. Bunun muhasebesini sonra yapacağız. Arkadaşlar pazar günü Ankara'da çok zorlu maça çıkacağız. Sadece bunu düşünün. Ligde galibiyet serimizi devam ettirmek zorundayız. Kimse aklından başka bir şey geçirmesin."
"HERKES KAFASINI DİK TUTSUN"
Tecrübeli hoca, oyuncularıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Herkes kafasını dik tutsun. Beşiktaş forması ağırlığına yakışmayan bir skor aldık. Bunun muhasebesini sonra yapacağız. Arkadaşlar pazar günü Ankara'da çok zorlu maça çıkacağız. Sadece bunu düşünün. Ligde galibiyet serimizi devam ettirmek zorundayız. Kimse aklından başka bir şey geçirmesin."