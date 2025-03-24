Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Trabzonspor'un da listesinde olan Southampton ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Paul Onuachu'yu gündemine aldı.
Punchng'nin haberine göre; siyah beyazlı ekip, eski Trabzonsporlu Onuachu'yu kadrosuna katmak için yarışa dahil oldu. Haberin detaylarında, Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirmek için somut planlarda devreye girdiği belirtildi.
BAŞKAN SERDAL ADALI DEVREYE GİRECEK
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da olumlu görüş bildirdiği Onuachu transferi için yönetim, İngiliz kulübüyle resmi temaslara geçti.
Serdal Adalı, Southampton'ın ortaklarından Göztepe A.Ş'nin de sahibi olan Rasmus Ankersen ile Onuachu transferine dair bir toplantı gerçekleştirecek. Nijeryalı oyuncunun mevcut kontratının son yılına girecek olması ise olası bir transferde siyah beyazlıların elini rahatlatabilir.
TÜRKİYE PERFORMANSI
Trabzon formasıyla Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 4 maça çıkan Onuachu, 17 gol ve 4 asistlik skor katkısı vermişti. Paul Onuachu'nun Türkiye'ye geri dönme isteği olduğu öğrenildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 22 maça çıkan 30 yaşındaki santrfor 3 gol 1 asist katkısı yaptı.
Beşiktaş'ta Paul Onuachu ısrarı!
Beşiktaş yönetimi Southampton'un teklifini reddeden Paul Onuachu için bir kez daha harekete geçti.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Trabzonspor'un da listesinde olan Southampton ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Paul Onuachu'yu gündemine aldı.
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