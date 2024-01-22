Beşiktaş'ta Oliver Torres pazarlığı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Sevilla'nın merkez orta sahası Oliver Torres için girişimlere başladı. Sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic ve Oxlade Chamberlain'in boşluklarını doldurmak amacıyla çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcunun kulübü ile pazarlık halinde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Oliver Torres pazarlığı!
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22 Ocak 2024 12:15
Son güncelleme 22 Ocak 2024 13:15
Beşiktaş yönetimi, takıma takviye için Avrupa'nın önde gelen liglerinde arayışlarına devam ediyor.

Siyah beyazlılarda gündemde yer alan ve girişimde bulunulan isimlerden biri de Oliver Torres.

BEŞİKTAŞ PAZARLIK HALİNDE

Sevilla'nın 29 yaşındaki oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, İspanyol kulübü ile pazarlık halinde.

Kontratı sezon sonunda bitecek olan Torres'i kadrosuna katarak Amir Hadziahmetovic ve Chamberlain'in sakatlığında oluşan boşluğu kapatmayı hedefleyen Beşiktaş, temaslarını sıklaştırdı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 23 maçta 1284 dakika sahada kalan Torres, 1 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca Atletico Madrid, Villarreal, Porto ve Sevilla formalarını terletti.  

 
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