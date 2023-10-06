Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı

Beşiktaş yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
4 SAATLİK OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Lugano karşısında 2-0'dan 3-2'ye geri düşülen maç sonrası Beşiktaş yönetimi, 4 saati aşan bir toplantı yapmıştı. 3 saatinde Şenol Güneş'in de hazır bulunduğu toplantıda her türlü ihtimal masaya yatırılmış ve tartışılmıştı.
Toplantıdan herhangi bir sonuçla çıkılmasa da ardından yapılan istişarelerde olağanüstü kongre kararı alındı.
ÇEBİ SON KARARINI VERMEDİ
Ahmet Nur Çebi adaylığıyla ilgili kararını vermedi. Şayet Ahmet Nur Çebi aday olmazsa Asbaşkan Emre Kocadağ aday olacak.
Bununla birlikte Hasan Arat'ın adaylığı kesin. Ayrıca Tevfik Yamantürk, Mesut Urgancılar ve Fikret Orman adaylığı gündemde olan isimler.
ÇEBİ'NİN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Çebi, Beşiktaş'ta 2012-2018 yılları arasında Fikret Orman 'ın başkanlığında Beşiktaş asbaşkanlığı yaptı.
2018'de Fikret Orman yönetiminden ayrılan Çebi, 20 Ekim 2019'daki kongrede Beşiktaş başkanlığına aday oldu ve 8644 oyun 5009'unu alarak başkan seçildi.
2020-21 sezonunda Beşiktaş Başkanı olarak Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayarak 1 sezonda 3 kupa kazandı.
29 Mayıs 2022'deki Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndan yeniden aday oldu ve geçerli 4423 oyun 2777'sini alarak ikinci kez başkan oldu.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
4 SAATLİK OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Lugano karşısında 2-0'dan 3-2'ye geri düşülen maç sonrası Beşiktaş yönetimi, 4 saati aşan bir toplantı yapmıştı. 3 saatinde Şenol Güneş'in de hazır bulunduğu toplantıda her türlü ihtimal masaya yatırılmış ve tartışılmıştı.
Toplantıdan herhangi bir sonuçla çıkılmasa da ardından yapılan istişarelerde olağanüstü kongre kararı alındı.
ÇEBİ SON KARARINI VERMEDİ
Ahmet Nur Çebi adaylığıyla ilgili kararını vermedi. Şayet Ahmet Nur Çebi aday olmazsa Asbaşkan Emre Kocadağ aday olacak.
Bununla birlikte Hasan Arat'ın adaylığı kesin. Ayrıca Tevfik Yamantürk, Mesut Urgancılar ve Fikret Orman adaylığı gündemde olan isimler.
ÇEBİ'NİN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Çebi, Beşiktaş'ta 2012-2018 yılları arasında Fikret Orman 'ın başkanlığında Beşiktaş asbaşkanlığı yaptı.
2018'de Fikret Orman yönetiminden ayrılan Çebi, 20 Ekim 2019'daki kongrede Beşiktaş başkanlığına aday oldu ve 8644 oyun 5009'unu alarak başkan seçildi.
2020-21 sezonunda Beşiktaş Başkanı olarak Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayarak 1 sezonda 3 kupa kazandı.
29 Mayıs 2022'deki Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndan yeniden aday oldu ve geçerli 4423 oyun 2777'sini alarak ikinci kez başkan oldu.