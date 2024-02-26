Beşiktaş'ta Necip Uysal formayı bırakmıyor

Beşiktaş'ın istikrar abidesi Necip Uysal, yeni transferlere rağmen İstanbulspor karşısında da yerini kaptırmadı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmada ilk 11'de yer aldı.
Dengeli bir futbol ortaya koyan 33 yaşındaki oyuncu, rakip hücum oyuncularına karşı pek zorlanmadı.
Her zamanki gibi mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Necip, Colley ile uyumlu bir görüntü çizdi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 karşılaşmaya çıkarken, 1 de asist yaptı.
Dengeli bir futbol ortaya koyan 33 yaşındaki oyuncu, rakip hücum oyuncularına karşı pek zorlanmadı.
Her zamanki gibi mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Necip, Colley ile uyumlu bir görüntü çizdi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 karşılaşmaya çıkarken, 1 de asist yaptı.
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