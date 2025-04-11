Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu sürprizi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 12 Nisan Cumartesi günü oynayacakları Başakşehir maçı öncesinde 11'ini hazırlarken ileri hat için sürpriz bir karar aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu sürprizi!
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11 Nisan 2025 09:59
Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında iç sahada Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin 11'ini şekillendirmeye başladı. Solskjaer, 2025'te 15 maçta görev verdiği ancak 2 gol katkısı aldığı 35 yaşındaki Ciro Immobile'yi son Kasımpaşa deplasmanında 11'de oynatmış ancak devre arasında oyundan almıştı.

MUSTAFA 11'DE OLACAK

İtalyan yıldız, performansıyla iyice gözden düşerken, ileri hatta Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili sürpriz bir karar alındı. Norveçli hocanın, ligin kalan 8 haftalık bölümünde artık 17 yaşındaki Mustafa'ya öncelik vermeyi düşündüğü kaydedildi.

Mustafa'nın enerjisi ve ön alan baskısını beğenen Solskjaer, genç forveti Başakşehir sınavında 11'de oynatıp Immobile'yi kulübede başlatmayı planlıyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Genç oyuncu, bu sezon 24 maçta 465 dakika forma giyip 1 gol, 1 asist kaydetti. 


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