Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu'na özel ilgi

Siyah-beyazlılar, 17 yaşındaki forveti kiralama tekliflerine rağmen bırakmadı. Yönetim ve teknik heyet, İmmobile'nin tek alternatifi olan genç oyuncunun gelişimini yakından takip edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu'na özel ilgi
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07 Şubat 2025 09:29

Siyah-beyazlı takımın 17 yaşındaki oyuncusu Mustafa Hekimoğlu, gelen kiralama tekliflerine karşın takımda tutuldu.

Takımda İmmobile'nin tek alternatifi olarak dikkat çeken genç oyuncunun gelişimini siyah-beyazlı forma altında görmek isteyen yönetim, ayrılığa onay vermedi. Teknik heyet de genç oyuncunun durumuyla yakından ilgileniyor.

PERFORMANSI

Genç santrfor bu sezon Beşiktaş formasıylan 19 maçta 1 gol kaydetti.

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