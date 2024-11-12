Beşiktaş'ta milli ara sonrası yıldızlar geri dönüyor

Ciro Immobile'nin sakatlığı sonrası hücum hattındaki efektifliği düşen Beşiktaş,, İtalyan yıldıza kavuşuyor... Millî maç arasında tedavisi tamamlanacak olan deneyimli futbolcu, Göztepe maçıyla formasına dönecek. Rashica'nın da bu maçta yüzde 100'üyle sahada olması bekleniyor.
Kara Kartal'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalmıştı. Yıldız ismin sakatlığıyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denilmişti. Tecrübeli futbolcunun, milli arada tedavisinin tamamlanıp takıma dönmesi bekleniyor. Başarılı futbolcu, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşacak.
RASHICA DA DÖNÜYOR
Yaşadığı sakatlık sonrasında bir türlü eski formunu yakalayamayan Milot Rashica'nın da Göztepe karşılaşmasıyla beraber yüzde 100'üne çıkması bekleniyor. Önceki gün sonradan dahil olduğu Başakşehir müsabakasında bekleneni ortaya koyamayan deneyimli kanat oyuncusunun, ara sonrası Göztepe karşılaşmasıyla birlikte şova kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.
PAULISTA SEVİNDİRDİ
Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre forma giyemeyen Gabriel Paulista, Başakşehir maçında ilk yarıda yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu. Sakatlığı sürecinde ligde Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa, Avrupa'da da Olimpik Lyon maçlarında forma giyemeyen tecrübeli stoper 24. dakikada sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Saha içinde uzun süre tedavisi yapılan Paulista sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti. Deneyimli oyuncunun maç sonundaki kontrollerinde de bir probleme rastlanmaması teknik ekibi sevindirdi.
Kara Kartal'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalmıştı. Yıldız ismin sakatlığıyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denilmişti. Tecrübeli futbolcunun, milli arada tedavisinin tamamlanıp takıma dönmesi bekleniyor. Başarılı futbolcu, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşacak.
RASHICA DA DÖNÜYOR
Yaşadığı sakatlık sonrasında bir türlü eski formunu yakalayamayan Milot Rashica'nın da Göztepe karşılaşmasıyla beraber yüzde 100'üne çıkması bekleniyor. Önceki gün sonradan dahil olduğu Başakşehir müsabakasında bekleneni ortaya koyamayan deneyimli kanat oyuncusunun, ara sonrası Göztepe karşılaşmasıyla birlikte şova kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.
PAULISTA SEVİNDİRDİ
Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre forma giyemeyen Gabriel Paulista, Başakşehir maçında ilk yarıda yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu. Sakatlığı sürecinde ligde Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa, Avrupa'da da Olimpik Lyon maçlarında forma giyemeyen tecrübeli stoper 24. dakikada sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Saha içinde uzun süre tedavisi yapılan Paulista sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti. Deneyimli oyuncunun maç sonundaki kontrollerinde de bir probleme rastlanmaması teknik ekibi sevindirdi.