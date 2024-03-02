Beşiktaş'ta Mert Günok kalede güven veriyor

Beşiktaş, Mert Günok'un kaleyi koruduğu lig karşılaşmalarında 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Siyah-Beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda kalesinde 24 gol gördü. Mert, forma giydiği maçların 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı.
Son haftalardaki performansıyla güven veren tecrübeli file bekçisi, son 5 Süper Lig müsabakasında gol yemedi.
Başarılı kaleci, kariyerinde Galatasaray'a karşı 13 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen Mert Günok, Sarı-Kırmızılılar'a karşı Süper Lig'de 10, TFF Süper Kupa'da ise 3 kez kaleyi korudu. Lig maçlarında ikişer galibiyet ve beraberlik ile 6 yenilgi yaşayan Mert, Süper Kupa'daki 3 karşılaşmadan üzgün ayrıldı.
Son haftalardaki performansıyla güven veren tecrübeli file bekçisi, son 5 Süper Lig müsabakasında gol yemedi.
Başarılı kaleci, kariyerinde Galatasaray'a karşı 13 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen Mert Günok, Sarı-Kırmızılılar'a karşı Süper Lig'de 10, TFF Süper Kupa'da ise 3 kez kaleyi korudu. Lig maçlarında ikişer galibiyet ve beraberlik ile 6 yenilgi yaşayan Mert, Süper Kupa'daki 3 karşılaşmadan üzgün ayrıldı.