Beşiktaş'ta limit yok, çare kiralama

Beşiktaş, kulüp harcama limitinin %30 sapmayla birlikte 1 milyar 195 milyon lira olarak belirlenmesi nedeniyle golcü, stoper ve kanat için planını belirledi.

Haber; Milliyet
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta limit yok, çare kiralama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2025 09:08
Kartal şampiyonluk yarışından erken kopsa da Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak için ara transferde golcü, stoper ve sol kanat takviyesi yapmayı planlıyor.

Siyah-beyazlılar diğer yandan yabancı teknik direktör arayışlarını da sürdürüyor. Ancak Beşiktaş'ın bu planlarını hayata geçirmesi mevcut finansal tablo nedeniyle kolay görünmüyor.

HARCAMA LİMİTİ

Siyah-beyazlı kulübün harcama limiti yüzde 30 sapmayla birlikte 1 milyar 195 milyon 663 bin lira olarak belirlendi.

Bu limit mevcut kadronun maaş bütçesine neredeyse denk geliyor. Oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyerek transfer yapması zor olan yönetim bu nedenle öncelikle kiralık futbolcu arıyor.

Golcü, stoper ve sol kanat takviyeleri kiralık olarak düşünülüyor. Siyah beyazlılar transferde limit aşımı yapmamak için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini de kullanabilir.

Bu durumda önce kiralama sezon sonunda ise satın alma formülü uygulanacak.

PAULISTA EN ERKEN ŞUBATTA

Bu arada saha koşularına başlayan Gabriel Paulista en erken şubat ayının sonunda veya mart ayının başında takıma dönecek.

Siyah-beyazlılar bu yüzden ara transferde stoper takviyesine de öncelik verecek. Golcü ve stoperden sonra koşullar uygun olursa sol kanat takviyesi yapılacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery