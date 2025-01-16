Beşiktaş'ta limit yok, çare kiralama

Kartal şampiyonluk yarışından erken kopsa da Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak için ara transferde golcü, stoper ve sol kanat takviyesi yapmayı planlıyor.
Siyah-beyazlılar diğer yandan yabancı teknik direktör arayışlarını da sürdürüyor. Ancak Beşiktaş'ın bu planlarını hayata geçirmesi mevcut finansal tablo nedeniyle kolay görünmüyor.
HARCAMA LİMİTİ
Siyah-beyazlı kulübün harcama limiti yüzde 30 sapmayla birlikte 1 milyar 195 milyon 663 bin lira olarak belirlendi.
Bu limit mevcut kadronun maaş bütçesine neredeyse denk geliyor. Oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyerek transfer yapması zor olan yönetim bu nedenle öncelikle kiralık futbolcu arıyor.
Golcü, stoper ve sol kanat takviyeleri kiralık olarak düşünülüyor. Siyah beyazlılar transferde limit aşımı yapmamak için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini de kullanabilir.
Bu durumda önce kiralama sezon sonunda ise satın alma formülü uygulanacak.
PAULISTA EN ERKEN ŞUBATTA
Bu arada saha koşularına başlayan Gabriel Paulista en erken şubat ayının sonunda veya mart ayının başında takıma dönecek.
Siyah-beyazlılar bu yüzden ara transferde stoper takviyesine de öncelik verecek. Golcü ve stoperden sonra koşullar uygun olursa sol kanat takviyesi yapılacak.
Siyah-beyazlılar diğer yandan yabancı teknik direktör arayışlarını da sürdürüyor. Ancak Beşiktaş'ın bu planlarını hayata geçirmesi mevcut finansal tablo nedeniyle kolay görünmüyor.
HARCAMA LİMİTİ
Siyah-beyazlı kulübün harcama limiti yüzde 30 sapmayla birlikte 1 milyar 195 milyon 663 bin lira olarak belirlendi.
Bu limit mevcut kadronun maaş bütçesine neredeyse denk geliyor. Oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyerek transfer yapması zor olan yönetim bu nedenle öncelikle kiralık futbolcu arıyor.
Golcü, stoper ve sol kanat takviyeleri kiralık olarak düşünülüyor. Siyah beyazlılar transferde limit aşımı yapmamak için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini de kullanabilir.
Bu durumda önce kiralama sezon sonunda ise satın alma formülü uygulanacak.
PAULISTA EN ERKEN ŞUBATTA
Bu arada saha koşularına başlayan Gabriel Paulista en erken şubat ayının sonunda veya mart ayının başında takıma dönecek.
Siyah-beyazlılar bu yüzden ara transferde stoper takviyesine de öncelik verecek. Golcü ve stoperden sonra koşullar uygun olursa sol kanat takviyesi yapılacak.