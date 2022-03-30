Beşiktaş'ta Larin yeni planlamada yok!

Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin için orta nokta hala bulunamadı.

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Beşiktaş'ta Larin yeni planlamada yok!
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30 Mart 2022 12:46
Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin için orta nokta hala bulunamadı.

Kanadalı futbolcu, sözleşme yenilemek için istediği yıllık 2.5 milyon Euro'dan geri adım atmıyor.

Yönetimin yeni kontrat için 1.5 milyon Euro önerdiği futbolcu, olumlu yönde bir adım atmıyor. Bu durum sebebiyle yönetim, yeni sezon planlamasını Larin olmadan yapmaya başladı.

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