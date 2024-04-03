Beşiktaş'ta kiralık sorunu

Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak gönderdiği Valentin Rosier ve Jean Onana tekrardan takıma dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta kiralık sorunu
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03 Nisan 2024 09:01
Son güncelleme 03 Nisan 2024 09:10
Beşiktaş'ta kiralık gönderilen oyuncuların durumu yakından takip ediliyor.

Talimatta yapılan değişiklik nedeniyle 19 olan yabancı sayısını önümüzdeki sezon 12'ye indirmesi gereken siyah-beyazlılar kiralık olarak ayrılan 4 yabancıyı da satmanın hesaplarını yapıyor.

GÖZDEN DÜŞTÜLER

Javi Montero sezon başında Portekiz ekibi Arouca'ya, Ajdin Hasic Bosna Hersek takımı FK Sarajevo'ya kiralanmıştı. Devre arasında ise Valentin Rosier köklü Fransız kulübü Nice'e, Jean Onana da Ligue 1'in en önemli ekiplerinden Marsilya'ya kiralık gönderilmişti.

Sakatlıktan çıkan Rosier son 3 maçta kadroda yer almadı. Onana da son dönemde gözden düştü. Kamerunlu oyuncu son 2 maçta kadroya yazılmadı. Satış opsiyonlarıyla birlikte kiralanan Rosier ve Onana'nın takımlarında forma bulmakta zorlanmaları Beşiktaş'ı endişelendiriyor. Bu futbolcuları satarak kaynak oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, Rosier ve Onana'nın yeniden form tutmasını bekliyor

KAYNAKLAR SATILACAK İSİMLERDEN GELECEK

Montero, Arouca'da düzenli oynuyor. İspanyol stoperin Beşiktaş'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. FK Sarajevo'da top koşturan Hasic'in de 1 yıl daha mukavelesi var. Bosna Hersek kulübünde 23 maçta 8 gol, 4 asiste imza atan 21 yaşındaki futbolcu cazip bir teklif gelirse diğer kiralıklar gibi elden çıkarılacak.

Yabancı oyuncu kadrosunu yeniden yapılandıracak olan yönetim, yaz döneminde ayrılacak isimlerin durumuna göre önemli takviyeler gerçekleştirecek.

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