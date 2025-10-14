Beşiktaş'ta kiralık gönderilen oyuncular, yeni takımlarında şu ana kadar beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.
Sezon başında performans, yabancı kontenjanı veya uyum sorunları nedeniyle gönderilen 8 isim, gittikleri kulüplerde bir türlü ritim tutturamadı.
29 MAÇTA 0 GOL, 1 ASİST
Siyah-beyazlı takımdan kiralık ayrılan Semih Kılıçsoy (Cagliari), Al Musrati (Verona), Jean Onana (Genoa), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Joao Mario (AEK Atina), Ernest Muçi (Trabzonspor), Can Keleş (Kocaelispor) ve Elan Ricardo (Athletico Paranaense) toplamda 29 resmi maça çıktı.
Ancak bu oyuncular tek bir gol bile atamadı.
Skor katkısı sadece Joao Mario'nun Yunanistan Kupası'nda yaptığı 1 asistle sınırlı kaldı.
SEMİH VE ONANA GERİ PLANDA
Serie A ekibi Cagliari'de forma giyen Semih Kılıçsoy, sadece 2 maçta 26 dakika sahada kalabildi.
Jean Onana ise Genoa'da 2 maçta 161 dakika süre aldı.
İki futbolcu da teknik heyetlerinin rotasyonunda kendine yer bulamadı.
ORTA SAHA DUVARI ÇÖKTÜ
Verona forması giyen Al Musrati 3 maçta 145 dakika, Hull City'de oynayan Amir Hadziahmetovic ise 5 maçta 319 dakika görev yaptı.
Ne Musrati ne de Hadziahmetovic, takımlarına hücum katkısı sağlayabildi.
YURTİÇİ KİRALIKLAR DA SUSKUN
Ernest Muçi, Trabzonspor'da 4 karşılaşmada 132 dakika, Can Keleş ise Kocaelispor'da 6 maçta 316 dakika forma giydi.
Her iki oyuncu da skora etki edemedi.
TEK KATKI JOAO MARIO'DAN
Yunanistan ekibi AEK Atina'da 5 maçta 243 dakika oynayan Joao Mario, Panetolikos karşısında alınan 2-1'lik galibiyette 1 asist yaptı ve kiralık futbolcular arasında skor katkısı verebilen tek isim oldu.
Beşiktaş'ta kiralık gönderilenler suskun!
Beşiktaş'ın farklı takımlara kiraladığı 8 futbolcu toplam 29 resmi maçta sadece 1 asist yapabildi.
Beşiktaş'ta kiralık gönderilen oyuncular, yeni takımlarında şu ana kadar beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Neom, yeniden Galatasaray'dan istiyor: Mauro Icardi!
-
9
Türkiye - Gürcistan: Muhtemel 11'ler
-
8
Fenerbahçe'de test sonuçları şaşırttı! Fatura Mourinho'ya kesildi!
-
7
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
-
6
Galatasaray'dan Eduard Spertsyan atağı!
-
5
Fenerbahçe'de ayrılık planı netleşti: En Nesyri
-
4
İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı
-
3
Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!
-
2
F.Bahçe'nin yerlileri: "Neden sadece biz?"
-
1
İrfan Can: "Kadro dışı kalacak bir şey yapmadım"
- 12:04 Galatasaray'da stoper arayışı: 4 adaylı formül
- 11:45 Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu
- 11:28 Fenerbahçe'de Tedesco'nun transfer listesi ortaya çıktı!
- 11:10 AYM'den 'Kaçak maç yayını' kararı: TFF'nin yetkisi kalktı!
- 10:22 Fenerbahçe'de test sonuçları şaşırttı! Fatura Mourinho'ya kesildi!
- 10:13 Beşiktaş'ta ilk 11'de değişim!
- 10:08 Beşiktaş'ta kiralık gönderilenler suskun!
- 10:02 Rafa Silva, golcülere kafa tutuyor!
- 09:55 Galatasaray'da Mauro Icardi'den net mesaj!
- 09:45 Juventus, Milan Skriniar'ın peşinde
- 09:38 Tedesco eski öğrencisi için bizzat devrede: "Gerekirse ben konuşurum"
- 09:28 Galatasaray'da orta sahaya Onyedika hamlesi
- 09:02 İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı
- 09:00 Beşiktaş'ta Wout Faes sesleri!
- 08:58 Galatasaray'da Mario Lemina stopere!
- 08:53 Sergen Yalçın'dan transfer talimatı! Adalı devreye girdi
- 08:48 F.Bahçe'nin yerlileri: "Neden sadece biz?"
- 08:47 Galatasaray'dan Eduard Spertsyan atağı!
- 08:41 Saran, düğmeye bastı! Fenerbahçe'de değişim operasyonu!
- 08:40 İrfan Can: "Kadro dışı kalacak bir şey yapmadım"
- 08:26 Fenerbahçe'de ayrılık planı netleşti: En Nesyri
- 00:27 Türkiye - Gürcistan: Muhtemel 11'ler
- 00:24 Fenerbahçe Beko'nun konuğu Dubai Basketbol!
- 00:24 Anadolu Efes, Olympiakos'a konuk!
- 00:15 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta sonuçları!
- 00:10 Ukrayna, Polonya'da Azerbaycan'ı mağlup etti
- 00:00 Kuzey Makedonya - Kazakistan maçında kazanan çıkmadı!
- 23:58 Belçika, deplasmanda Galler'i dört golle geçti!
- 23:54 Fransa'ya İzlanda şoku!
- 23:54 Slovakya evinde hata yapmadı!
- 23:52 Almanya, Woltemade ile üç puana uzandı!
- 23:50 Kosova, İsveç'i deplasmanda yendi!
- 22:38 Dünya bu maçı konuşuyor! Tam 66 gol atıldı!
- 21:53 Esenler Erokspor, Manisa Basket'e karşı siftah yaptı!
- 21:40 Samsunspor'dan ücretsiz bilet açıklaması!
- 21:32 Kerem Aktürkoğlu'ndan Can Uzun açıklaması!
- 21:30 Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda
- 20:49 Montella'dan Berke Özer açıklaması: "Kimse çekip gidemez"
- 20:36 TFF'den Gazze için karar: Tribün gelirleri bağışlanacak!
- 20:28 Aliağa Petkimspor, Philip Scrubb'ı renklerine bağladı
- 20:04 Arsenal'de Odegaard şoku!
- 19:44 Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!
- 19:25 Zeynep Sönmez, Ningbo Açık'ta 2. tura yükseldi
- 19:07 Beşiktaş, akademiye 2018'li Yusuf Emre Yığcı'yı dahil etti
- 19:03 Gennaro Gattuso'dan Gazze yorumu!
- 18:21 Neom, yeniden Galatasaray'dan istiyor: Mauro Icardi!
- 17:40 Başakşehir'de Güven Atalay'a 3 yıllık profesyonel imza!
- 17:37 Willy Sagnol: "Türkiye güçlü bir takım"
- 17:29 Orhan Ak: "Kırmızı alandan acil çıkmamız lazım"
- 17:00 Selçuk İnan: "İyi yoldayız, kazanmak istiyoruz"
- 16:55 Filistinli çocuklar milli maçta tribünde
- 16:52 2026 Dünya Kupası'na katılan ülke sayısı 21'e yükseldi
- 16:50 EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor
- 16:47 Milli maç heyecanı için tramvay ücretsiz olacak
- 16:40 Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
- 16:32 Fabrika Voleybol, yeni okulunu Batman'da açtı
- 16:21 Yamal için 400 milyon euro doğru değil!
- 16:14 Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
- 16:13 Franco Mastantuono'dan Yamal yanıtı
- 15:45 Ergin Ataman'dan hakem tepkisi!
Arsenal'de Odegaard şoku!
Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
Yamal için 400 milyon euro doğru değil!
Franco Mastantuono'dan Yamal yanıtı
Mike Maignan'dan UEFA kararına tepki
Javier Tebas: "Florentino Perez bizi sevmiyor!"
Boateng, staj için Bayern Münih'e dönüyor!
Juventus'tan Kenan için 6 milyon euro'ya "Evet"
Yves Bissouma, 6 dakikada sakatlandı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|8
|13
|Başakşehir
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|6
|14
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|5
|15
|Kocaelispor
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|5
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3