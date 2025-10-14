14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Beşiktaş'ta kiralık gönderilenler suskun!

Beşiktaş'ın farklı takımlara kiraladığı 8 futbolcu toplam 29 resmi maçta sadece 1 asist yapabildi.

calendar 14 Ekim 2025 10:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta kiralık gönderilenler suskun!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta kiralık gönderilen oyuncular, yeni takımlarında şu ana kadar beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

Sezon başında performans, yabancı kontenjanı veya uyum sorunları nedeniyle gönderilen 8 isim, gittikleri kulüplerde bir türlü ritim tutturamadı.

29 MAÇTA 0 GOL, 1 ASİST

Siyah-beyazlı takımdan kiralık ayrılan Semih Kılıçsoy (Cagliari), Al Musrati (Verona), Jean Onana (Genoa), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Joao Mario (AEK Atina), Ernest Muçi (Trabzonspor), Can Keleş (Kocaelispor) ve Elan Ricardo (Athletico Paranaense) toplamda 29 resmi maça çıktı.

Ancak bu oyuncular tek bir gol bile atamadı.

Skor katkısı sadece Joao Mario'nun Yunanistan Kupası'nda yaptığı 1 asistle sınırlı kaldı.

SEMİH VE ONANA GERİ PLANDA

Serie A ekibi Cagliari'de forma giyen Semih Kılıçsoy, sadece 2 maçta 26 dakika sahada kalabildi.

Jean Onana ise Genoa'da 2 maçta 161 dakika süre aldı.

İki futbolcu da teknik heyetlerinin rotasyonunda kendine yer bulamadı.

ORTA SAHA DUVARI ÇÖKTÜ

Verona forması giyen Al Musrati 3 maçta 145 dakika, Hull City'de oynayan Amir Hadziahmetovic ise 5 maçta 319 dakika görev yaptı.

Ne Musrati ne de Hadziahmetovic, takımlarına hücum katkısı sağlayabildi.

YURTİÇİ KİRALIKLAR DA SUSKUN

Ernest Muçi, Trabzonspor'da 4 karşılaşmada 132 dakika, Can Keleş ise Kocaelispor'da 6 maçta 316 dakika forma giydi.

Her iki oyuncu da skora etki edemedi.

TEK KATKI JOAO MARIO'DAN

Yunanistan ekibi AEK Atina'da 5 maçta 243 dakika oynayan Joao Mario, Panetolikos karşısında alınan 2-1'lik galibiyette 1 asist yaptı ve kiralık futbolcular arasında skor katkısı verebilen tek isim oldu. 

