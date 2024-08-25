Beşiktaş'ta kayıp aranıyor: Zaynutdinov

Beşiktaş'ın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Bakhtiyor Zaynutdinov kayıplara karıştı. Hazırlık kampına götürülmeyen Kazak oyuncu, bu sezonki maçların kadrosuna da alınmadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kayıp aranıyor: Zaynutdinov
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25 Ağustos 2024 10:43
Beşiktaş'ın geçen sezonun başında Rus ekibi CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı Kazak sol bek Bakhtiyor Zaynutdinov bu sezon formayı unuttu.

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst tarafından Slovenya'daki hazırlık kampına götürülmeyen 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul'daki hazırlık maçında da süre bulamamıştı.

Tecrübeli teknik adamın resmi maçların kadrosuna da almadığı Kazak sol bekin takımdaki durumu, belirsizliğini koruyor.



2027'YE KADAR KONTRATI VAR

Mavi kart kuralı nedeniyle yerli statüsünde sayılan Zaynutdinov'un Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.

KALMAK İSTİYOR

Rusy'dan gelen teklifleri reddeden sol bekin takımda kalmak istediği ifade ediliyor.  

 
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