Beşiktaş'ta kayıp aranıyor: Zaynutdinov

Beşiktaş'ın geçen sezonun başında Rus ekibi CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı Kazak sol bek Bakhtiyor Zaynutdinov bu sezon formayı unuttu.
Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst tarafından Slovenya'daki hazırlık kampına götürülmeyen 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul'daki hazırlık maçında da süre bulamamıştı.
Tecrübeli teknik adamın resmi maçların kadrosuna da almadığı Kazak sol bekin takımdaki durumu, belirsizliğini koruyor.
2027'YE KADAR KONTRATI VAR
Mavi kart kuralı nedeniyle yerli statüsünde sayılan Zaynutdinov'un Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.
KALMAK İSTİYOR
Rusy'dan gelen teklifleri reddeden sol bekin takımda kalmak istediği ifade ediliyor.
Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst tarafından Slovenya'daki hazırlık kampına götürülmeyen 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul'daki hazırlık maçında da süre bulamamıştı.
Tecrübeli teknik adamın resmi maçların kadrosuna da almadığı Kazak sol bekin takımdaki durumu, belirsizliğini koruyor.
2027'YE KADAR KONTRATI VAR
Mavi kart kuralı nedeniyle yerli statüsünde sayılan Zaynutdinov'un Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.
KALMAK İSTİYOR
Rusy'dan gelen teklifleri reddeden sol bekin takımda kalmak istediği ifade ediliyor.