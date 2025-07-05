Beşiktaş'ta Kasper Dolberg hamlesi!

Yeni sezonda güçlü bir hücum hattına sahip olmak isteyen Beşiktaş'ta Kasper Dolberg ismi gündeme geldi.
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Siyah-beyazlılar; Tammy Abraham hamlesiyle ses getirirken şimdi de Danimarkalı yıldız Dolberg'i listesine dahil etti. 27 yaşındaki futbolcunun hem kanat hem forvet olarak oynayabilmesi hem de santrforda yer alabilmesi önemli bir detay olarak dikkat çekiyor. Belçika'da Anderlecht'te oynayan Kasper Dolberg'in kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor
FORMÜL BELİRLENDİ
Geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 45 resmi maçta 24 gol atarak dikkat çeken Danimarkalı yıldız, Almanya'dan bazı kulüplerin listesinde bulunuyor. Abraham'ın yanında güçlü bir forveti daha kadrosunda bulundurmak isteyen Beşiktaş'ın Dolberg için kiralama teklifini sunacağı dile getirildi. 27 yaşındaki forvet için Abraham'daki gibi satın alma opsiyonlu kiralama formülünün masaya yatırılması bekleniyor. Beşiktaş'ın detaylı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
DANİMARKA'NIN FORVETİ
Beşiktaş'ın hedefindeki Kasper Dolberg, Danimarka Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giyiyor. Danimarka Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası ve Euro 2024'te şans bulan 27 yaşındaki Dolberg; bugüne kadar ülkesinin formasıyla 55 karşılaşmada 12 gol, 2 asist yaptı.
Golcü oyuncu, İstikrarlı yapısıyla öne çıkıyor. Danimarkalı forvet, kariyeri boyunca Belçika'da Anderlecht formasıyla 87 maçta, 39 gol atarken 7 de asist yaptı. Dolberg, Hollanda'da Ajax döneminde 119 karşılaşmada 45 gol, 16 asistle oynarken, Fransa'da Nice'te 85 maça 24 gol, 7 asist sığdırdı.
AJAX ALTYAPISI ÇIKIŞLI
Danimarka futbolunun önemli golcüleri arasında Kasper Dolberg, futbolda altyapı eğitimini Ajax'ta aldı. Ajax'la daha sonra A takım seviyesine de çıkan 27 yaşındaki yıldız forvet, 1 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 1 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kazandı.
ÇOK YÖNLÜ
Siyah-beyazlılar; Tammy Abraham hamlesiyle ses getirirken şimdi de Danimarkalı yıldız Dolberg'i listesine dahil etti. 27 yaşındaki futbolcunun hem kanat hem forvet olarak oynayabilmesi hem de santrforda yer alabilmesi önemli bir detay olarak dikkat çekiyor. Belçika'da Anderlecht'te oynayan Kasper Dolberg'in kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor
FORMÜL BELİRLENDİ
Geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 45 resmi maçta 24 gol atarak dikkat çeken Danimarkalı yıldız, Almanya'dan bazı kulüplerin listesinde bulunuyor. Abraham'ın yanında güçlü bir forveti daha kadrosunda bulundurmak isteyen Beşiktaş'ın Dolberg için kiralama teklifini sunacağı dile getirildi. 27 yaşındaki forvet için Abraham'daki gibi satın alma opsiyonlu kiralama formülünün masaya yatırılması bekleniyor. Beşiktaş'ın detaylı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
DANİMARKA'NIN FORVETİ
Beşiktaş'ın hedefindeki Kasper Dolberg, Danimarka Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giyiyor. Danimarka Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası ve Euro 2024'te şans bulan 27 yaşındaki Dolberg; bugüne kadar ülkesinin formasıyla 55 karşılaşmada 12 gol, 2 asist yaptı.
Golcü oyuncu, İstikrarlı yapısıyla öne çıkıyor. Danimarkalı forvet, kariyeri boyunca Belçika'da Anderlecht formasıyla 87 maçta, 39 gol atarken 7 de asist yaptı. Dolberg, Hollanda'da Ajax döneminde 119 karşılaşmada 45 gol, 16 asistle oynarken, Fransa'da Nice'te 85 maça 24 gol, 7 asist sığdırdı.
AJAX ALTYAPISI ÇIKIŞLI
Danimarka futbolunun önemli golcüleri arasında Kasper Dolberg, futbolda altyapı eğitimini Ajax'ta aldı. Ajax'la daha sonra A takım seviyesine de çıkan 27 yaşındaki yıldız forvet, 1 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 1 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kazandı.