Beşiktaş'ta karar: 'Top sende Sergen Hocam'

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları başladı. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek ara transfer döneminde izlenecek yol haritasını belirledi.



Adalı, Yalçın'a transfer konusunda tam yetki verirken, deneyimli hoca ekibiyle birlikte oyuncu taramasına start verdi. Yaz döneminde yaşanan hataların tekrarlanmaması için detaylı bir süreç işletileceği belirtildi.



TAKIMA LİDER ARANIYOR

Göreve geldiği günden bu yana savunmadaki krizi çözmeye çalışan Sergen Yalçın, son haftalarda takım savunmasında toparlanma sağladı. Siyah-beyazlıların hocası, lider özellikli bir stoper ve orta sahada pas dağıtımını üstlenecek kaliteli bir isim transfer etmek istiyor.Beşiktaş'ta ayrılacak futbolcular da netleşti. Yönetim, Gabriel Paulista ve Jonas Svensson ile yolları ayırma kararı aldı. İki oyuncunun menajerleriyle kısa süre içinde masaya oturulacak.