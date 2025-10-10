10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Beşiktaş'ta karar: "Top sende Sergen Hocam"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, devre arası transferleri için Sergen Yalçın'a tam yetki verdi.

calendar 10 Ekim 2025 11:03
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta karar: 'Top sende Sergen Hocam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları başladı. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek ara transfer döneminde izlenecek yol haritasını belirledi.

Adalı, Yalçın'a transfer konusunda tam yetki verirken, deneyimli hoca ekibiyle birlikte oyuncu taramasına start verdi. Yaz döneminde yaşanan hataların tekrarlanmaması için detaylı bir süreç işletileceği belirtildi.

TAKIMA LİDER ARANIYOR



Göreve geldiği günden bu yana savunmadaki krizi çözmeye çalışan Sergen Yalçın, son haftalarda takım savunmasında toparlanma sağladı. Siyah-beyazlıların hocası, lider özellikli bir stoper ve orta sahada pas dağıtımını üstlenecek kaliteli bir isim transfer etmek istiyor. 

GİDECEKLER BELLİ OLDU 

Beşiktaş'ta ayrılacak futbolcular da netleşti. Yönetim, Gabriel Paulista ve Jonas Svensson ile yolları ayırma kararı aldı. İki oyuncunun menajerleriyle kısa süre içinde masaya oturulacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.