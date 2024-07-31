Beşiktaş'ta Immobile güçleniyor

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ciro Immobile, adım adım formunu yakalamaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Immobile güçleniyor
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31 Temmuz 2024 10:35
Beşiktaş'ta hücum hattının yıldızlarından Ciro Immobile, adım adım formunu yakalamaya başladı.

Hem fiziksel olarak toparlayan hem de takıma alışmaya başlayan başarılı forvet, teknik heyetten tam not aldı. İtalyan yıldızın fiziksel olarak güçlendiği ifade edildi.



Öte yandan gol yollarında arkalı önlü oynamaları beklenen Rafa Silva ve Ciro İmmobile'nin kısa sürede uyum yakalaması da gözlerden kaçmıyor.  

 
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