Beşiktaş'ta ilk 11'de değişim!

Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı öncesi kadroda değişiklik kararı aldı.

Beşiktaş'ta ilk 11'de değişim!
Beşiktaş, milli ara dönüşünde ligin 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, bu karşılaşmanın 11'inde değişikliklere gideceği öğrenildi.

RIDVAN YILMAZ FORMAYI ALIYOR

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a dönen ancak geride kalan süreçte sadece 1 maçta 19 dakika süre alabilen Rıdvan Yılmaz'ın, bu hafta sonu as kadroya girmesi bekleniyor.

Başarılı futbolcunun fiziksel olarak tam anlamıyla hazır hale geldiği öğrenildi. Sezon başından bu yana sol bekte David Jurasek ve Emirhan Topçu ikilisi görev yapmıştı. Gençlerbirliği karşısında ise Rıdvan formayı alacak.

JOTA VE RASHİCA BEKLEYECEK

Diğer yandan Galatasaray derbisinin ardından sakatlık yaşayan El Bilal Toure de bireysel çalışmalara başlasa da yetişmesi beklenmiyor. Milli takımına da gitmeyen Malili futbolcunun riske edilmemesi halinde ise akıllara ilk olarak Jota Silva ve Milot Rashica gelse de formaya en yakın ismin Cengiz Ünder olduğu ifade edildi. Cezalı Gökhan Sazdağı'nın yerine de Svensson'un oynaması bekleniyor. 

SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
