12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
3-1
12 Ekim
Litvanya-Polonya
0-2
12 Ekim
Romanya-Avusturya
1-0
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
3-0
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
3-1
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
1-0
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
1-0
12 Ekim
Mali-Madagaskar
4-1

Beşiktaş'ta hedef yine Lauriente

Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi gündeminde tutmaya devam ediyor.

calendar 13 Ekim 2025 08:29
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, devre arasında kanat transferi yapmak istiyor.

Siyah-beyazlılarda sol kanat oyuncusu Armand Lauriente tekrar gündeme geldi.

Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Fransız futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yapılması bekleniyor.

Sassuolo forması altında bu sezon 7 maçta süre bulan Lauriente, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
