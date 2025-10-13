Beşiktaş'ta hedef yine Lauriente

Beşiktaş, devre arasında kanat transferi yapmak istiyor.
Siyah-beyazlılarda sol kanat oyuncusu Armand Lauriente tekrar gündeme geldi.
Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Fransız futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yapılması bekleniyor.
Sassuolo forması altında bu sezon 7 maçta süre bulan Lauriente, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
