Beşiktaş'ta hedef Maurizio Sarri!

Beşiktaş ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, önümüzdeki hafta Maurizio Sarri ile bir araya gelerek maaş, sözleşme ve transfer bütçesini konuşacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta hedef Maurizio Sarri!
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22 Nisan 2024 07:57
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Listesinde yerli-yabancı birçok ismin yer aldığı Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

HEDEF MAURIZIO SARRI

Beşiktaş İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in Maurizio Sarri ile randevulaştığı ve görüşmenin Floransa'da olacağı bildirildi.

Yücel, öncelikli olarak İtalyan teknik adam Sarri'yi Beşiktaş'a gelme konusunda ikna etmeye çalışacak. Sonraki aşama maaş ve transfer bütçesi olacak. Yücel, Castelfranco Piandisco'da yapılacak görüşmede Sarri'ye Beşiktaş'ı neden çalıştırması gerektiğini, kendisini nelerin beklediğini anlatacak.

RAKAM VE BÜTÇE KONUŞULACAK

Yücel bu görüşmede Sarri'den onay alırsa menajeri ile görüşmeler başlayacak. Rakamlar ve bütçeler o zaman konuşulmaya başlanacak. 

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