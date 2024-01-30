Beşiktaş'ta hataların bedeli 13 puan

Sivasspor deplasmanında Colley-Ersin ikilisinin ortaklaşa hatası Beşiktaş'a yenilgiyi getirdi. Bu sezon 7 farklı futbolcusu 10 gole sebebiyet veren siyah-beyazlı takımın Süper Lig'de 13 puanı uçup gitti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta hataların bedeli 13 puan
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30 Ocak 2024 12:04
Son 3 maçta sadece 1 puan alabilen Beşiktaş, yine bireysel hataların kurbanı oldu.

1-0 kaybedilen Sivasspor deplasmanında da benzer bir senaryoyla karşılaşan siyah-beyazlılar, Colley'nin rakibe kaptırdığı topa kaleci Ersin'in de dikkatsizliği eklenince sahadan yenilgiyle ayrılıp eksi 4 derecede buz kesti.

Geçici isimler dahil bu sezon 5'inci teknik direktörü Fernando Santos ile çalışan Beşiktaş'ta oyuncuların da dengesi şaştı. 7 farklı futbolcusu 23 karşılaşmada toplamda 10 hata gerçekleştirdi. Bunların 9'u gole dönüşürken, 1 penaltıyı Mert kurtardı. Kartal'ın 13 puanı buhar olup gitti.

KALECİLERİ İKİŞER KEZ TAKIMI YAKTI

Özellikle kaleciler ve defans hattında oynayan futbolcular takımın başını yaktı. File bekçilerinden Mert Günok-Ersin Destanoğlu ikilisi, 2'şer kez gole neden oldu. Stoper Amartey, kademe hatasıyla golü yedirirken Zaynutdinov da arkadaşına uydu. Devre arasında yolların ayrıldığı savunmacı Bailly yaptığı 2 penaltıyla zoru başarırken, orta saha Hadziahmetovic ve sol bek Masuaku da 1'er defa sahneye çıkıp aynı hatayı tekrarladı. 

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