Beşiktaş'ta gurbetçi yıldızın defteri kapandı

Beşiktaş, De Graafschap'tan Başar Önal'ı kadrosuna katmak adına bulunduğu girişimler sonrası transferden çekildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta gurbetçi yıldızın defteri kapandı
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10 Şubat 2024 09:22
Beşiktaş transfer döneminin son gününde Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap'ta forma giyen Başar Önal'ı gündemine almıştı.

19 yaşındaki sol kanat için girişimler yapıldı. Ancak transfer, finalize edilemedi.

Beşiktaş Yönetimi, bu gelişmenin ardından şu an için transferden çekilme kararı aldı. Yaz transfer döneminde girişimlerin tekrardan başlaması bekleniyor.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon De Graafschap formasıyla 26 resmi maça çıkan Başar Önal bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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