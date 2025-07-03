Beşiktaş'ta gözler sol kanatta: Hedef Okafor!

Transfer dönemine hızlı giriş yapan Beşiktaş, David Jurasek ve Tammy Abraham hamlelerinin ardından sol kanat için çalışmalarını hızlandırdı. Son iki sezondur bu bölgede yaşanan istikrarsızlığı tecrübeli bir isimle çözmek isteyen siyah-beyazlılar, rotayı İtalya'ya çevirdi.



İLK TEMAS SONUÇSUZ KALDI



Siyah beyazlıların ilk tercihi, Milan forması giyen İsviçreli kanat oyuncusu Noah Okafor oldu. 25 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş, İtalyan kulübünden olumsuz yanıt aldı. Milan'ın oyuncusunu yalnızca bonservisiyle göndermek istediği ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, bonservis transferi için Milan ile masaya oturdu. Beşiktaş yönetiminin Okafor için yaklaşık 6-7 milyon Euro civarında bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Oyuncunun İtalyan kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in transferine onay verdiği Noah Okafor, Basel'den Salzburg'a 11.2 milyon Euro'ya transfer olduktan sonra 2023 yazında 15.5 milyon Euro bedelle Milan'a geçmişti. Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Napoli'de forma giydi.İsviçre Milli Takımı'nda da görev alan yetenekli oyuncu, 24 maçta 2 gol kaydetti.