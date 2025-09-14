Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı güven verdi!

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Gökhan Sazdağı, Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.
NEREDEYSE HATASIZ OYNADI
Gökhan Sazdağı, gösterdiği performansla sağ beke ilaç olacağını gösterdi. Kayserispor'dan gelen 30 yaşındaki futbolcu, neredeyse hatasız oynadı.
NEREDEYSE HATASIZ OYNADI
Gökhan Sazdağı, gösterdiği performansla sağ beke ilaç olacağını gösterdi. Kayserispor'dan gelen 30 yaşındaki futbolcu, neredeyse hatasız oynadı.
Formayı bırakmayacağını gösteren sağ bek oyuncusu, başarılı bir performans sergiledi.