Beşiktaş'ın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada takıma verilecek prim büyük ölçüde belli oldu.
Siyah-beyazlılarda yönetim, zorlu sınavdan galip ayrılmaları halinde takıma yaklaşık 15 milyon TL prim dağıtmayı düşünüyor.
Futbolculara prim ile ilgili açıklamanın ise maçtan önce kamp otelinde yapılacağı kaydedildi.
Siyah-beyazlılarda yönetim, zorlu sınavdan galip ayrılmaları halinde takıma yaklaşık 15 milyon TL prim dağıtmayı düşünüyor.
Futbolculara prim ile ilgili açıklamanın ise maçtan önce kamp otelinde yapılacağı kaydedildi.
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