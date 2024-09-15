Beşiktaş'ta galibiyet primi belli oldu!

Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor karşısında alınacak galibiyet için takıma 15 milyon TL prim vermeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta galibiyet primi belli oldu!
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15 Eylül 2024 13:42
Son güncelleme 15 Eylül 2024 13:43
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada takıma verilecek prim büyük ölçüde belli oldu.

Siyah-beyazlılarda yönetim, zorlu sınavdan galip ayrılmaları halinde takıma yaklaşık 15 milyon TL prim dağıtmayı düşünüyor.

Futbolculara prim ile ilgili açıklamanın ise maçtan önce kamp otelinde yapılacağı kaydedildi.
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