08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista kararı!

Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista ile devre arasında yollarını ayıracak.

calendar 08 Ekim 2025 11:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Teknik direktör Sergen Yalçın denemeler sonucunda savunma hattındaki ideal ikilisini buldu: Tiago Djalo - Emirhan Topçu.

Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında iki yıldıza görev veren 52 yaşındaki teknik adam, Gabriel Paulista'yı son 3 müsabakada yedek kulübesine çekti.

Yalçın'ın Brezilyalı stoperin 3-0 mağlubiyetle sona eren Göztepe karşılaşmasındaki performansından memnun olmadığı için bu kararı aldığı bildirildi.



YOLLAR AYRILACAK

Sık sık sakatlanan 34 yaşındaki savunmacı ile kış transfer döneminde yolların ayrılacağı öğrenildi.

edek kalmaktan memnun olmayan Gabriel Paulista'nın ocakta ülkesinin takımlarından Vasco da Gama'ya transfer olması bekleniyor. Siyah-beyazlı oyuncuyu yazın renklerine bağlamak isteyen Brezilya ekibinin ara transferde yeniden girişimde bulunacağı bildirildi.

1 ASİSTİ VAR

Bu sezon Trendyol Süper Lig ve Avrupa kulvarında toplam 8 karşılaşmada 675 dakika forma şansı bulan Brezilyalı savunmacı 1 gol pası verdi. 34 yaşındaki futbolcu Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Eyüpspor müsabakasında Rafa Silva'ya ikinci golün asistini yapmıştı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.