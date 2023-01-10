Beşiktaş'ta forvete son aday Divock Origi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Belçikalı yıldız Divock Origi'yi gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta forvete son aday Divock Origi
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10 Ocak 2023 12:44
Beşiktaş, Wout Weghorst'un ayrılığı ihtimaline karşın yeni bir ismi gündemine aldı. Vincent Aboubakar, Aaron Boupendza, Mame Diouf gibi isimleri gündeminde bulunduran Beşiktaş, listesini genişletmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A devi Milan'ın Belçikalı golcüsü Divock Origi için girişim başlattı. Beşiktaşlı idarecilerin Origi için Milan'a kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi.

Şu anda uyluk sakatlığı bulunan Origi, bu sezon Milan'da 10 lig maçında 1 gol atmıştı. Hücum hattının üç bölgesinde de forma giyme özelliği bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Milan'a sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak gelmişti.

Origi, daha önce; Wolfsburg ve Lille kulüplerinde de forma giymişti.

 
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