Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, golcü transferinde rotasını Norveç'e çevirdi.



Siyah-beyazlıların, Norveç ekibi Bodo/Glimt forması giyen Kasper Högh'u transfer listesine aldığı öğrenildi. 24 yaşındaki Danimarkalı santrfor için yönetimin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.



PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO



1,86 metre boyundaki pivot santrforun güncel piyasa değerinin 5 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Bodo/Glimt formasıyla 19 resmi maça çıkan Kasper Högh, 11 gol atıp 3 de asistlik performans sergiledi.







