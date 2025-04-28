Beşiktaş'ta forvet harekatı: Kasper Högh

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo/Glimt'in Danimarkalı forveti Kasper Högh'u transfer listesine aldı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki santrfor için yakın zamanda girişimlere başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta forvet harekatı: Kasper Högh
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28 Nisan 2025 08:07

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, golcü transferinde rotasını Norveç'e çevirdi.

Siyah-beyazlıların, Norveç ekibi Bodo/Glimt forması giyen Kasper Högh'u transfer listesine aldığı öğrenildi. 24 yaşındaki Danimarkalı santrfor için yönetimin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

1,86 metre boyundaki pivot santrforun güncel piyasa değerinin 5 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bodo/Glimt formasıyla 19 resmi maça çıkan Kasper Högh, 11 gol atıp 3 de asistlik performans sergiledi.



 
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