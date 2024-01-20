Beşiktaş'ta Fernando Santos'un acelesi yok!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Takviyeler için paniğe gerek olmadığını söyleyen Beşiktaş'ın Portekizli çalıştırıcısı Fernando Santos, transfer döneminin sonuna kadar bekleyebileceklerini söyledi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Fernando Santos'un acelesi yok!
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20 Ocak 2024 14:28
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar bütün hızıyla sürerken, teknik direktör Fernando Santos yönetimi rahatlattı.

Portekizli çalıştırıcı ile Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba bir toplantı gerçekleştirdi.

Transfer için listesini yönetime veren Santos, yapılacak takviyeler için acele edilmemesini söyledi.

Tecrübeli teknik adamın, mevcut kadroyla transfer döneminin sonuna kadar idare edebileceğini söylemesi, transfer için yoğun mesai yapan Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın nefes almasını sağladı. 

 
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