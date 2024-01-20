'ta ara transfer dönemi için çalışmalar bütün hızıyla sürerken, teknik direktöryönetimi rahatlattı.Portekizli çalıştırıcı ile Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba bir toplantı gerçekleştirdi.Transfer için listesini yönetime veren Santos, yapılacak takviyeler için acele edilmemesini söyledi.Tecrübeli teknik adamın, mevcut kadroyla transfer döneminin sonuna kadar idare edebileceğini söylemesi, transfer için yoğun mesai yapan Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın nefes almasını sağladı.