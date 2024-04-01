Beşiktaş'ta Fernando Santos'a kritik uyarı

Beşiktaş'ta Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor yenilgilerinin ardından Portekizli teknik adamdan rapor istenmişti.
8 HAFTADA 6 GALİBİYET
Yönetim gelen rapor sonrasında; tecrübeli çalıştırıcıya bir uyarıda bulundu. Ligin kalan 8 haftasında en az 6 galibiyet alınması istendi.
Eğer ki bu 8 maçta 18 puan alınamazsa yönetim, Fernando Santos'la yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmüyor.
8 HAFTADA 6 GALİBİYET
Yönetim gelen rapor sonrasında; tecrübeli çalıştırıcıya bir uyarıda bulundu. Ligin kalan 8 haftasında en az 6 galibiyet alınması istendi.
Eğer ki bu 8 maçta 18 puan alınamazsa yönetim, Fernando Santos'la yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmüyor.