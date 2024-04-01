Beşiktaş'ta Fernando Santos'a kritik uyarı

Milli araya üst üste aldığı üç mağlubiyetle giren Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Fernando Santos'la bu süreçte durum değerlendirmesi yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Fernando Santos'a kritik uyarı
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01 Nisan 2024 11:24
Beşiktaş'ta Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor yenilgilerinin ardından Portekizli teknik adamdan rapor istenmişti.

8 HAFTADA 6 GALİBİYET

 

Yönetim gelen rapor sonrasında; tecrübeli çalıştırıcıya bir uyarıda bulundu. Ligin kalan 8 haftasında en az 6 galibiyet alınması istendi.

Eğer ki bu 8 maçta 18 puan alınamazsa yönetim, Fernando Santos'la yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmüyor. 

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