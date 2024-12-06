Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi stoper krizi

Son 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbiyi kazanıp hem moral bulmak hem de camiadaki kara bulutları bir nebze olsun dağıtmak istiyor.
Ancak takımdaki eksikler zorlu karşılaşma öncesi can sıkıyor. Daha önce Necip Uysal'ın çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatmasıyla eksilen savunma hattı, tendonundan operasyonu geçiren Gabriel Paulista'nın 3 ay sahalardan uzak kalacak olması büyük bir probleme dönüştü.
Bunların üzerine Felix Uduokhai'nin sakatlığının gelmesi keyifleri iyice kaçırdı. Geçen haftaki Hatayspor maçına Tayip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu, ikilisiyle çıkan siyah-beyazlılarda gözler Uduokhai'ye çevrildi. Son idmana katılmazsa Uduokhai maçta oynayamayacak. Teknik heyet, hafta boyunca yapılan idmanlarda Tayyip Talha ve Emirhan'la özel olarak ilgilendi.
Ancak takımdaki eksikler zorlu karşılaşma öncesi can sıkıyor. Daha önce Necip Uysal'ın çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatmasıyla eksilen savunma hattı, tendonundan operasyonu geçiren Gabriel Paulista'nın 3 ay sahalardan uzak kalacak olması büyük bir probleme dönüştü.
Bunların üzerine Felix Uduokhai'nin sakatlığının gelmesi keyifleri iyice kaçırdı. Geçen haftaki Hatayspor maçına Tayip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu, ikilisiyle çıkan siyah-beyazlılarda gözler Uduokhai'ye çevrildi. Son idmana katılmazsa Uduokhai maçta oynayamayacak. Teknik heyet, hafta boyunca yapılan idmanlarda Tayyip Talha ve Emirhan'la özel olarak ilgilendi.