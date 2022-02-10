Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na büyük destek

Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçında penaltı atışlarında başarılı kurtarışlar yapan Ersin Destanoğlu, takımını çeyrek finale taşıyan isim oldu.
Genç file bekçisi, Berkan Emir ve Lourceny'nin vuruşlarında başarılı kurtarışlarıyla gole izin vermedi.
Ersin, Spor Toto Süper Lig'de takımının Galatasaray ve Göztepe'yi 2-1 yendiği maçlarda aynı başarıyı göstermişti.
Siyah-beyazlı oyuncu, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 yenildiği maçta da penaltı kurtarmıştı.
Penaltı atışları sırasında Ersin'e destek veren taraftarlar, maçın ardından genç file bekçisine sevgi gösterisinde bulundu. Ersin ayrıca taraftarlara üçlü çektirdi.
Genç file bekçisi, Berkan Emir ve Lourceny'nin vuruşlarında başarılı kurtarışlarıyla gole izin vermedi.
Ersin, Spor Toto Süper Lig'de takımının Galatasaray ve Göztepe'yi 2-1 yendiği maçlarda aynı başarıyı göstermişti.
Siyah-beyazlı oyuncu, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 yenildiği maçta da penaltı kurtarmıştı.
Penaltı atışları sırasında Ersin'e destek veren taraftarlar, maçın ardından genç file bekçisine sevgi gösterisinde bulundu. Ersin ayrıca taraftarlara üçlü çektirdi.