Beşiktaş'ta El Bilal Toure dikkat çekti

Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, Alanyaspor maçında etkileyici bir performans sergiledi.
Siyah-beyazlıların Atalanta'dan renklerine kattığı Malili golcü, 58. dakikada Muçi'nin yerine oyuna dahil oldu. Forvete hareketlilik getiren Fildişi Sahilli golcünün kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul son anda çeldi. Bir net pozisyondan faydalanamayan Toure'nin bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Beşiktaş, El Bilal Toure'yi bu yaz Atalanta'dan 3 milyon Euro karşılığında kiralamıştı.
