Beşiktaş'ta Dovbyk ısrarı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından hücum gücünü artırmak adına transfer atağını hızlandırdı.
Siyah-Beyazlılar, rotasını İtalya'ya çevirdi ve Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk'i radarına aldı.
YÜKSEK BONSERVİS ENGELİ
İtalyan basınına göre Roma, Brighton'dan Evan Ferguson'u satın alma opsiyonuyla kiraladıktan sonra Dovbyk'i ikinci plana itti. Bu gelişme üzerine Beşiktaş, 28 yaşındaki golcü için devreye girdi. Roma'nın Dovbyk için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis beklediği ifade ediliyor.
FARKLI FORMÜLLER MASADA
Ancak Beşiktaş'ın bu rakamı aşağı çekmek adına farklı formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi. Siyah beyazlı taraftarlar Artem Dovbyk ismiyle heyecanlandı.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Roma formasıyla 45 resmi maçta görev alan Dovbyk, 17 gol ve 4 asistle skor katkısı sağladı.
Siyah-Beyazlılar, rotasını İtalya'ya çevirdi ve Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk'i radarına aldı.
YÜKSEK BONSERVİS ENGELİ
İtalyan basınına göre Roma, Brighton'dan Evan Ferguson'u satın alma opsiyonuyla kiraladıktan sonra Dovbyk'i ikinci plana itti. Bu gelişme üzerine Beşiktaş, 28 yaşındaki golcü için devreye girdi. Roma'nın Dovbyk için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis beklediği ifade ediliyor.
FARKLI FORMÜLLER MASADA
Ancak Beşiktaş'ın bu rakamı aşağı çekmek adına farklı formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi. Siyah beyazlı taraftarlar Artem Dovbyk ismiyle heyecanlandı.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Roma formasıyla 45 resmi maçta görev alan Dovbyk, 17 gol ve 4 asistle skor katkısı sağladı.