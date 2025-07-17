Yeni transfer sezonunun hızlı ismi Beşiktaş, çalışmalarını son sürat devam ediyor.
Bu kapsamda Beşiktaş, Glasgow Rangers oyuncusu Mohamed Diamonde'yi gündemine aldı.
Africa Foot'un haberine göre siyah-beyazlıların Fildişi Sahilli orta saha için yoğun ilgisi bulunmakta ve Beşiktaş ilk teklifini sundu.
22 yaşındaki oyuncu için Serdal Adalı yönetimi 7.5 milyon euro'yu aşan bir teklifte bulundu, ancak Glasgow Rangers yönetimi bu teklifi yeterli bulmadı. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 31 maça çıkan Diamonde, 3 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.
Bu kapsamda Beşiktaş, Glasgow Rangers oyuncusu Mohamed Diamonde'yi gündemine aldı.
Africa Foot'un haberine göre siyah-beyazlıların Fildişi Sahilli orta saha için yoğun ilgisi bulunmakta ve Beşiktaş ilk teklifini sundu.
22 yaşındaki oyuncu için Serdal Adalı yönetimi 7.5 milyon euro'yu aşan bir teklifte bulundu, ancak Glasgow Rangers yönetimi bu teklifi yeterli bulmadı. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 31 maça çıkan Diamonde, 3 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.