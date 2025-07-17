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16 Temmuz
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Beşiktaş'ta Diamonde ısrarı

Transferin hızlı ismi Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek adını Mohamed Diamonde'ye teklifte bulundu. İlk teklifi reddedilen Beşiktaş, yeni teklifi için hazırlanıyor.

calendar 17 Temmuz 2025 09:04 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 09:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: rangers.co.uk
Beşiktaş'ta Diamonde ısrarı
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Yeni transfer sezonunun hızlı ismi Beşiktaş, çalışmalarını son sürat devam ediyor.

Bu kapsamda Beşiktaş, Glasgow Rangers oyuncusu Mohamed Diamonde'yi gündemine aldı.

Africa Foot'un haberine göre siyah-beyazlıların Fildişi Sahilli orta saha için yoğun ilgisi bulunmakta ve Beşiktaş ilk teklifini sundu.

22 yaşındaki oyuncu için Serdal Adalı yönetimi 7.5 milyon euro'yu aşan bir teklifte bulundu, ancak Glasgow Rangers yönetimi bu teklifi yeterli bulmadı. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 31 maça çıkan Diamonde, 3 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.

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