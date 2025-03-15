Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Geçen hafta sahasında, 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu kez deplasmanda, 9 kişi kalan Konyaspor'a takıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ev sahibi Konyaspor'da 26. dakikada Melih Bostan, 64. dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Konyaspor, 10 kişi oyuna devam ettiği sırada 45. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın attığı gole 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda 9 kişi kalmasına rağmen skoru korudu ve kritik bir galibiyet aldı.
Maçın ikinci yarısı Beşiktaş önemli fırsatlar yakalamasına rağmen topu ağlara gönderemedi. Konyaspor'Un 19 yaşındaki genç kalecisi Deniz Ertaş da kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Felix Uduokhai sakatlanarak oyundan çıktı. Sakatlığının ardından sahalara dönen Gabriel Paulista 45 dakika sahada kaldı. Melih Bostan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda ayağına darbe alan Paulista, ikinci yarıda görev yapmadı.
Kümede kalma hesapları yapan Konyaspor bu galibiyetin ardından puanını 31'e yükseltti. Avrupa kupalarına gitmek isteyen Beşiktaş, 44 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak. Konyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA BİR DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.
Solskjaer, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Emirhan Topçu'nun yerine Paulista'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile ilk 11'de sahaya çıktı.
KONYASPOR'DA DÖRT FARKLI İSİM!
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'de ikas Eyüpspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
Uçar, Oğulcan Ülgün, Prip, Pedrinho ve Kramer'in yerine Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic ve Melih Bostan'a ilk 11'de şans verdi.
Konyaspor, karşılaşmaya Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan ve Melih Bostan 11'iyle başladı.
KONYASPOR 10 KİŞİ KALDI!
Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça savunma güvenliğini ön planda tutarak başladı. Siyah-beyazlılar zaman zaman orta sahada pas yaparak rakip kaleye gitmeyi düşündü. Konyaspor ise ilk dakikalarda kenarları kullanarak ceza sahasına girmek istedi.
Oyunun ilk bölümünde iki takımın oyun anlayışı nedeniyle pozisyon yaşanmadı. Maçta dakikalar ilerlerken, KOnyaspor 10 kişi kaldı. Maçın 26. dakikasında 26. dakikada Melih Bostan'ın Paulista'ya müdahalesinde hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Şanslan, sarı kartı iptal ederek, kırmız kartla Melih Bostan'ı oyundan men etti. Konyaspor maça 10 kişi devam etti.
BEŞİKTAŞ GELDİ, KONYASPOR ATTI
Beşiktaş ilk yarının son dakikalarına doğru Gedson Fernandes önderliğinde rakip kaleye gitmeye başladı. Maçın 43. dakikasında Gedson Fernandes'in ceza yayı önünden şutunda üst direğe çarpan top dışarı gitti. Devrenin golsüz bitmesi beklenirken, Konyaspor 45. dakikada önde geçti. Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan ortasında Uğurcan Yazğılı'nın vuruşunda top ağlarla buluştu ve Konyaspor büyük bir sevinç yaşadı.
45+'LARDA GOL ÇIKMADI!
İlk yarıdaki uzatmanın son dakikalarında Masuaku'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Chamberlain'in yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı. Maçın 45+5. dakikasında Masuaku'nun uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş güçlükle kornere çeldi. İlk yarıda çalan son düdüğün ardından Konyaspor soyunma odasına önde gitti.
OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ VE SAKATLIK!
İkinci yarıya başlarken Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjar, oyunu değişiklikleri yaptı. Beşiktaş'ta Gabrie Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Joao Mario oyundan alındı. Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Emirhan Topçu oyuna girdi.
Beşiktaş ikinci yarıda oyunda üstünlüğü sağlayıp, rakip kaleye çok adamla gitmeye başlarken, siyah-beyazlı takımda sakatlık yaşandı. Defans oyuncusu Felix Uduokhai sakatlandı ve oyundan çıktı. Siyah-beyazlılarda Onur Bulut oyuna dahil oldu.
KONYASPOR 9 KİŞİ KALDI!
Beşiktaş dört oyuncunun değişmesinin ardından beraberlik golü için Konyaspor kalesine yüklenmeye devam etti. Zaman zaman tehlikeli ataklarla gelen Beşiktaş, Konyaspor'un 19 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş'a takıldı.
Konyaspor'da ilk yarıda Melih Bostan'ın atıldığı sırada itirazları nedeniyle ilk sarı kartını gören Alassane Ndao, maçın 65. dakikasında orta alanın solunda Arthur Masuaku'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
SOLSKJAER'DEN ARKA ARKAYA HAMLELER
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, Konyaspor'un 10 kişi kalmasının ardından hücum hattına takviye taptı. Alex Oxlade-Chamberlain 67. dakikada kenara geldi, yerine Keny Arroyo oyuna girdi. Siyah-beyazlılar, tüm hatlarıyla Konyaspor kalesine giderken, Deniz Ertaş kurtarışlarıyla maçın en dikkat çeken isimlerinden oldu.
Konyaspor'da Uğurcan Yazğılı'nın kafa travması geçirip oyundan çıkmasının ardından yeşil-beyazlılar ve Beşiktaş, +1 oyuncu değişikliği hakkı kazandı. Konya deplasmanında istediği golü bir türlü bulamayan Beşiktaş'ta, Ole Gunnar Solskjar oyuna bir kez daha müdahalede bulundu. Milot Rashica'yı kenara alan Solskjaer, Salih Uçan'ı 80. dakikada sahaya sürdü.
BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİNİ BULAMADI!
Önce beraberlik, arkasında ise galibiyet golünü bulmak isteyen Beşiktaş, iki kişi eksik olan rakibi karşısında ataklar geliştirmesine rağmen topu ağlara gönderemedi. İkinci yarının genelinde savunmayı düşünen Konyaspor, genç kaleci Deniz Ertaş önderliğinde ceza sahası içinde geçit vermemeye çalıştı. Beşiktaş son saniye kadar atak geliştirdi ama gol bulamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Ndao'nun sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı ortasında Aleksic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
26. dakikada Melih Bostan'ın Paulista'ya müdahalesinde hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Şanslan, sarı kartı iptal ederek, kırmız kartla Melih Bostan'ı oyundan men etti.
40. dakikada topla hareketlenen Gedson Fernandes'in sağ çarprazdan orta şut karışımı vuruşunda top az farkla çıktı.
41. Masuaku'nun uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş, topu iki hamlede kontrol etti.
43. Gedson Fernandes'in ceza yayı önünden sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
45. dakikada Konyaspor öne geçti. Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan ortasında Uğurcan Yazğılı'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
45+4. dakikada Masuaku'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Chamberlain'in yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı.
45+5. dakikada Masuaku'nun uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş güçlükle kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
62. dakikada Gedson Fernandes'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Deniz Ertaş, topu kornere çeldi.
65. dakikada rakibine müdahalesi sonrası Ndao, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve takımını sahada 9 kişi bıraktı.
71. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Masuaku'nun sağ kanattan ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
76. dakikada Masuaku'nun ara pasına hareketlenen Immobile'nin ceza sahası içinde vuruşunda araya giren Jevtovic, topu kornere gönderdi.
80. dakikada kontratakla gol bulmaya çalışan Konyaspor'da Pedrinho'nun ara pasına hareketlenen Keyta'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
90+5. dakikada Masuaku'nun sağ kanattan ortasında kale sahası içinde Salih Uçan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Candaş Elbil
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 61 Pedrinho), Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı (Dk. 46 Keyta (Dk. 84 Boranijasevic), Aleksic (Dk.77 Calusic), Melih İbrahimoğlu (Dk. 84 Prip), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Bazoer), Melih Bostan
Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Semih Kılıçsoy), Paulista (Dk. 46 Emirhan Topçu), Uduokhai (Dk. 54 Onur Bulut), Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain (Dk. 66 Arroyo), Rashica, Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 46 Muçi), Immobile
Gol: Dk. 45 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 26 Melih Bostan, Dk. 65 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Tayyip Talha Sanuç, Dk.63 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 67 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)
Ev sahibi Konyaspor'da 26. dakikada Melih Bostan, 64. dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Konyaspor, 10 kişi oyuna devam ettiği sırada 45. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın attığı gole 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda 9 kişi kalmasına rağmen skoru korudu ve kritik bir galibiyet aldı.
Maçın ikinci yarısı Beşiktaş önemli fırsatlar yakalamasına rağmen topu ağlara gönderemedi. Konyaspor'Un 19 yaşındaki genç kalecisi Deniz Ertaş da kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Felix Uduokhai sakatlanarak oyundan çıktı. Sakatlığının ardından sahalara dönen Gabriel Paulista 45 dakika sahada kaldı. Melih Bostan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda ayağına darbe alan Paulista, ikinci yarıda görev yapmadı.
Kümede kalma hesapları yapan Konyaspor bu galibiyetin ardından puanını 31'e yükseltti. Avrupa kupalarına gitmek isteyen Beşiktaş, 44 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak. Konyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA BİR DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.
Solskjaer, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Emirhan Topçu'nun yerine Paulista'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile ilk 11'de sahaya çıktı.
KONYASPOR'DA DÖRT FARKLI İSİM!
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'de ikas Eyüpspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
Uçar, Oğulcan Ülgün, Prip, Pedrinho ve Kramer'in yerine Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic ve Melih Bostan'a ilk 11'de şans verdi.
Konyaspor, karşılaşmaya Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan ve Melih Bostan 11'iyle başladı.
KONYASPOR 10 KİŞİ KALDI!
Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça savunma güvenliğini ön planda tutarak başladı. Siyah-beyazlılar zaman zaman orta sahada pas yaparak rakip kaleye gitmeyi düşündü. Konyaspor ise ilk dakikalarda kenarları kullanarak ceza sahasına girmek istedi.
Oyunun ilk bölümünde iki takımın oyun anlayışı nedeniyle pozisyon yaşanmadı. Maçta dakikalar ilerlerken, KOnyaspor 10 kişi kaldı. Maçın 26. dakikasında 26. dakikada Melih Bostan'ın Paulista'ya müdahalesinde hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Şanslan, sarı kartı iptal ederek, kırmız kartla Melih Bostan'ı oyundan men etti. Konyaspor maça 10 kişi devam etti.
BEŞİKTAŞ GELDİ, KONYASPOR ATTI
Beşiktaş ilk yarının son dakikalarına doğru Gedson Fernandes önderliğinde rakip kaleye gitmeye başladı. Maçın 43. dakikasında Gedson Fernandes'in ceza yayı önünden şutunda üst direğe çarpan top dışarı gitti. Devrenin golsüz bitmesi beklenirken, Konyaspor 45. dakikada önde geçti. Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan ortasında Uğurcan Yazğılı'nın vuruşunda top ağlarla buluştu ve Konyaspor büyük bir sevinç yaşadı.
45+'LARDA GOL ÇIKMADI!
İlk yarıdaki uzatmanın son dakikalarında Masuaku'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Chamberlain'in yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı. Maçın 45+5. dakikasında Masuaku'nun uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş güçlükle kornere çeldi. İlk yarıda çalan son düdüğün ardından Konyaspor soyunma odasına önde gitti.
OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ VE SAKATLIK!
İkinci yarıya başlarken Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjar, oyunu değişiklikleri yaptı. Beşiktaş'ta Gabrie Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Joao Mario oyundan alındı. Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Emirhan Topçu oyuna girdi.
Beşiktaş ikinci yarıda oyunda üstünlüğü sağlayıp, rakip kaleye çok adamla gitmeye başlarken, siyah-beyazlı takımda sakatlık yaşandı. Defans oyuncusu Felix Uduokhai sakatlandı ve oyundan çıktı. Siyah-beyazlılarda Onur Bulut oyuna dahil oldu.
KONYASPOR 9 KİŞİ KALDI!
Beşiktaş dört oyuncunun değişmesinin ardından beraberlik golü için Konyaspor kalesine yüklenmeye devam etti. Zaman zaman tehlikeli ataklarla gelen Beşiktaş, Konyaspor'un 19 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş'a takıldı.
Konyaspor'da ilk yarıda Melih Bostan'ın atıldığı sırada itirazları nedeniyle ilk sarı kartını gören Alassane Ndao, maçın 65. dakikasında orta alanın solunda Arthur Masuaku'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
SOLSKJAER'DEN ARKA ARKAYA HAMLELER
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, Konyaspor'un 10 kişi kalmasının ardından hücum hattına takviye taptı. Alex Oxlade-Chamberlain 67. dakikada kenara geldi, yerine Keny Arroyo oyuna girdi. Siyah-beyazlılar, tüm hatlarıyla Konyaspor kalesine giderken, Deniz Ertaş kurtarışlarıyla maçın en dikkat çeken isimlerinden oldu.
Konyaspor'da Uğurcan Yazğılı'nın kafa travması geçirip oyundan çıkmasının ardından yeşil-beyazlılar ve Beşiktaş, +1 oyuncu değişikliği hakkı kazandı. Konya deplasmanında istediği golü bir türlü bulamayan Beşiktaş'ta, Ole Gunnar Solskjar oyuna bir kez daha müdahalede bulundu. Milot Rashica'yı kenara alan Solskjaer, Salih Uçan'ı 80. dakikada sahaya sürdü.
BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİNİ BULAMADI!
Önce beraberlik, arkasında ise galibiyet golünü bulmak isteyen Beşiktaş, iki kişi eksik olan rakibi karşısında ataklar geliştirmesine rağmen topu ağlara gönderemedi. İkinci yarının genelinde savunmayı düşünen Konyaspor, genç kaleci Deniz Ertaş önderliğinde ceza sahası içinde geçit vermemeye çalıştı. Beşiktaş son saniye kadar atak geliştirdi ama gol bulamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Ndao'nun sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı ortasında Aleksic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
26. dakikada Melih Bostan'ın Paulista'ya müdahalesinde hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Şanslan, sarı kartı iptal ederek, kırmız kartla Melih Bostan'ı oyundan men etti.
40. dakikada topla hareketlenen Gedson Fernandes'in sağ çarprazdan orta şut karışımı vuruşunda top az farkla çıktı.
41. Masuaku'nun uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş, topu iki hamlede kontrol etti.
43. Gedson Fernandes'in ceza yayı önünden sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
45. dakikada Konyaspor öne geçti. Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan ortasında Uğurcan Yazğılı'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
45+4. dakikada Masuaku'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Chamberlain'in yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı.
45+5. dakikada Masuaku'nun uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş güçlükle kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
62. dakikada Gedson Fernandes'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Deniz Ertaş, topu kornere çeldi.
65. dakikada rakibine müdahalesi sonrası Ndao, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve takımını sahada 9 kişi bıraktı.
71. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Masuaku'nun sağ kanattan ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
76. dakikada Masuaku'nun ara pasına hareketlenen Immobile'nin ceza sahası içinde vuruşunda araya giren Jevtovic, topu kornere gönderdi.
80. dakikada kontratakla gol bulmaya çalışan Konyaspor'da Pedrinho'nun ara pasına hareketlenen Keyta'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
90+5. dakikada Masuaku'nun sağ kanattan ortasında kale sahası içinde Salih Uçan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Candaş Elbil
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 61 Pedrinho), Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı (Dk. 46 Keyta (Dk. 84 Boranijasevic), Aleksic (Dk.77 Calusic), Melih İbrahimoğlu (Dk. 84 Prip), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Bazoer), Melih Bostan
Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Semih Kılıçsoy), Paulista (Dk. 46 Emirhan Topçu), Uduokhai (Dk. 54 Onur Bulut), Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain (Dk. 66 Arroyo), Rashica, Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 46 Muçi), Immobile
Gol: Dk. 45 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 26 Melih Bostan, Dk. 65 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Tayyip Talha Sanuç, Dk.63 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 67 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)